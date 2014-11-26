35 тюменских магазинов получили разрешение на продажу пиротехники

«Торговых мест достаточно, главное — соблюсти безопасность при использовании купленной продукции: следовать инструкции, нанесенной на упаковку. Продукцию, даже элементарные хлопушки, нельзя использовать в помещении, где проводится новогоднее мероприятие. Пиротехнические изделия можно запускать не менее чем в 30 метрах от здания, при этом над петардами не должны пролегать линии электропередачи, кроме этого, нужно учитывать скорость ветра. При порывистом сильном ветре более пяти метров в секунду изделие может залететь в открытую форточку или на открытый балкон», — призвал к осторожности Алексей Юрьевич. Одни горожане пойдут в рестораны, а другие предпочтут встретить Новый год в шумной компании прямо на площадях.