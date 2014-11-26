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35 тюменских магазинов получили разрешение на продажу пиротехники

26 ноября 2014, 17:40
Новый год, с его фейерверками, банкетами и подарками, почти на пороге. В декабре в тюменских кафе и ресторанах начнется череда зажигательных корпоративных праздников. Чтобы они стали не только веселыми, но и безопасными, специалисты департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени накануне организовали заседание «круглого стола», главной темой которого стало обеспечение безопасности в развлекательных учреждениях, кафе, ресторанах в период новогодних и рождественских праздников.

В среду в управу Ленинского административного округа Тюмени пришли представители шестидесяти учреждений, отвечающие за развлечения и угощения в главный праздник года. Все участники «круглого стола» получили по десять различных материалов, в том числе правила пожарной и общественной безопасности. Работникам общественного питания и индустрии развлечений рекомендовано в канун новогодних праздников пройти специальный инструктаж.

Заместитель начальника управления по пожарному надзору Главного управления МЧС Тюменской области Алексей Шутов напомнил представителям развлекательных учреждений, кафе и ресторанов о том, что в Тюмени 35 официальных магазинов, которые имеют право продавать пиротехнические изделия, помимо этого, организованы специализированные секции в крупных торговых сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Торговых мест достаточно, главное — соблюсти безопасность при использовании купленной продукции: следовать инструкции, нанесенной на упаковку. Продукцию, даже элементарные хлопушки, нельзя использовать в помещении, где проводится новогоднее мероприятие. Пиротехнические изделия можно запускать не менее чем в 30 метрах от здания, при этом над петардами не должны пролегать линии электропередачи, кроме этого, нужно учитывать скорость ветра. При порывистом сильном ветре более пяти метров в секунду изделие может залететь в открытую форточку или на открытый балкон», — призвал к осторожности Алексей Юрьевич. Одни горожане пойдут в рестораны, а другие предпочтут встретить Новый год в шумной компании прямо на площадях.

«На территории Тюмени определено около 30 мест, где силами администрации города Тюмени и ТОС будут установлены новогодние елки и где люди смогут весело встретить Новый год. Все места проверят: правильно ли установлены ели, гирлянды, кроме этого, там, где планируется массовое скопление людей, будут присутствовать сотрудники внутренних дел и пожарной охраны, чтобы предотвратить возможные негативные моменты. В этих местах пиротехнику можно будет запустить, но под присмотром сотрудников МЧС», — рассказал директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Александр Савостеев.

Фото: kairos-show.ru

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