В России теплеет быстрее, чем во всем мире

Такую точку зрения высказал 24 ноября руководитель Росгидромета Александр Фролов. По его словам, в среднем мир теплеет на 0,17 градуса за 10 лет, в России же температура поднимается на 0,43 градуса. Касаясь изменения количества осадков, ученый сообщил, что здесь ситуация неоднозначна. При некотором прибавлении осадков и увеличении объема воды в реках регионы РФ насыщаются «лишней» водой крайне неравномерно. Готовиться надо как к маловодью, так и к наводнениям, пояснил глава Росгидромета.