В России теплеет быстрее, чем во всем мире

Такую точку зрения высказал 24 ноября руководитель Росгидромета Александр Фролов. По его словам, в среднем мир теплеет на 0,17 градуса за 10 лет, в России же температура поднимается на 0,43 градуса. Касаясь изменения количества осадков, ученый сообщил, что здесь ситуация неоднозначна. При некотором прибавлении осадков и увеличении объема воды в реках регионы РФ насыщаются «лишней» водой крайне неравномерно. Готовиться надо как к маловодью, так и к наводнениям, пояснил глава Росгидромета.
Глобальное потепление, отметил Фролов, дает России ряд преимуществ. Во-первых, потепление увеличивает площадь территорий, пригодных для комфортного проживания людей, облегчает судоходство и транспортное сообщение на крайнем севере, а также уменьшает отопительный период. Кроме того, отметил он, ученые нашли в действии парниковых газов неожиданный плюс для сельского хозяйства. «За счет роста концентрации углекислого газа растения начинают более интенсивно заниматься фотосинтезом, и у них растет продуктивность», — сказал Фролов.
Глава Росгидромета при этом подчеркнул, что это не означает «автоматический рост продуктивности сельского хозяйства», ведь государству придется вложить значительные средства в орошение полей, поскольку из-за потепления почве будет не хватать влаги.
При этом минусы потепления не менее очевидны. Наводнений и пожаров станет больше, и они будут сильнее. Наводнения на Амуре, а также регулярно дымящие торфяники в средней полосе — это первые ласточки. На севере страны появятся пустыни. Туда с юга будут наступать опасные насекомые. К ним относятся малярийный комар и иксодовый клещ — переносчик энцефалита.
По словам директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и Российской академии наук Сергея Семенова, к концу XXI века ожидается резкое продвижение клеща на север. В то же время из Белоруссии и Украины этот паразит, по прогнозам, уйдет.
А в новом научном докладе, опубликованном сегодня Всемирным банком, отмечается, что на планете становится теплее: периоды аномально высоких температур и другие экстремальные климатические явления, которые раньше наблюдались примерно раз в 100 лет, постепенно становятся «ежегодными».
Фото: http://www.saveplanet.su