Три новых автобусных маршрута пройдут через развязку по Монтажников

Алексей Санник подчеркнул, что это только проектные данные и вполне возможно, они еще претерпят некоторые изменения, — «Если маршруты окажутся также популярны, как маршрут № 2, то мы увеличим количество автобусов, сократим интервал движения или поставим на рейс автобусы большей вместимости. Первое время контрольно-ревизионная служба будет считать пассажиров в автобусах и записывать остановки, на которых заходят или выходят больше всего горожан. Исходя из этих данных маршруты будут подкорректированы. Однако, несмотря на новые маршруты, старые закрыты не будут, об этом даже не может идти речь».