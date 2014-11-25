Три новых автобусных маршрута пройдут через развязку по Монтажников

Новые маршруты спроектированы с учетом пожеланий горожан, проживающих за Транссибирской магистралью. Более тысячи человек высказались о том, откуда и куда они хотели бы передвигаться посредством опроса, размещенного на сайте компании, а также «горячей телефонной линии».
Самыми активными оказались тюменцы, проживающие в Войновке и Восточном микрорайоне — от них поступило 509 сообщений. 116 голосов поступили из МЖК и новых микрорайонов, чуть меньше — из 1,2,3 микрорайонов, где уже имеются альтернативные маршруты, пролегающие через путепровод на Пермякова. Самыми востребованными направлениями горожан стали промышленные районы — Лесобаза, Заречный микрорайон и Антипино. Такими данными поделился с журналистами на сегодняшнем брифинге директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.
Получив эти данные мы начали отрабатывать маршруты движения общественного транспорта так, чтобы они максимально учитывали пожелания людей. Поэтому мы выбрали три основных точки притяжения, а наши специалисты в области эксплуатации автомобильного транспорта разработали три схемы безопасного дорожного движения общественного транспорта», — рассказывает директор «Тюменьгортранс».
Съезды путепровода на Монтажников в проекте будущих маршрутов пока не задействованы, однако, если они будут признаны пригодными для движения общественного транспорта, их могут включить в будущие маршруты, которые уже получили свои номера.
Через новый путепровод будут ходить автобусы № № 8, 58 и 74.
Маршрут № 74 будет ходить от Менделеева до деревни Копытово через улицы Менделеева, 30 лет Победы, Монтажников, Старотобольский тракт, микрорайон Антипино и Копытово. В обратном направлении автобусы будут заезжать на улицу Боровскую. Интервал движения автобусов составит в будни — 20 минут, в выходные — 40 минут. На рейс предполагается выпустить 6 автобусов вместимостью не менее 18 человек.
Маршрут № 8 Будет ходить от улицы Таллинская до СК «Здоровье» через улицы Таллинская, Широтная, Монтажников, Республики. Обратно автобусы будут двигаться по тому же маршруту, но заезжая на улицу Моторостроителей. Интервал движения автобусов составит в будни 10 минут, в выходные — 15 минут. На рейс планируется запустить 12 низкопольных автобусов.
Третий маршрут, № 58 будет брать свое начало также на улице Таллинской, но направится на улицу Энтузиастов. Он пойдет по улицам Таллинская, Широтная, Монтажников, 50 лет Октября, Одесская и Дамбовская. Интервал движения — 15 минут в будни и 20 минут в выходные дни. На маршрут выпустят 10 низкопольных автобусов.
Алексей Санник подчеркнул, что это только проектные данные и вполне возможно, они еще претерпят некоторые изменения, — «Если маршруты окажутся также популярны, как маршрут № 2, то мы увеличим количество автобусов, сократим интервал движения или поставим на рейс автобусы большей вместимости. Первое время контрольно-ревизионная служба будет считать пассажиров в автобусах и записывать остановки, на которых заходят или выходят больше всего горожан. Исходя из этих данных маршруты будут подкорректированы. Однако, несмотря на новые маршруты, старые закрыты не будут, об этом даже не может идти речь».
Запустят маршруты № № 8, 58 и 74 минимум через три месяца — таков срок обязательной конкурсной процедуры, которая определит будущих перевозчиков. «Надо понимать, что процедура эта сложная и долгая, — рассказывает Санник, — Говорить о какой-то точной конкретной дате запуска мы пока не можем, вся конкурсная процедура занимает три месяца, если нет никаких апелляций и возражений. Мы провели межведомственную комиссию совместно с сотрудниками ГИБДД, на которой эти маршруты признаны безопасными и возможными к запуску. То есть дальнейший шаг — это только лишь конкурсная процедура, которая начнется, предположительно в конце следующей недели».