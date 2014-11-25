Спасатели отогрели три фуры на федеральных трассах

При необходимости спасатели вызывают бригаду скорой медицинской помощи или техпомощь, обогревают в салоне своих спецмашин водителей и пассажиров транспортных средств, которые не могут продолжить движение по тем или иным причинам. Пункты обогрева укомплектованы мобильной радиостанцией, комплектами теплой одежды и обуви, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи. У спасателей всегда найдется горячий чай. Кроме того, мобильные пункты укомплектованы техническими средствами спасения: тепловой пушкой для отогрева техники, жесткой сцепкой, электрогенератором, паяльной лампой и прочим.