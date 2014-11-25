Спасатели отогрели три фуры на федеральных трассах

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, две фуры Iveco застряли на 371 км ФАД «Тюмень — Ханты-Мансийск» и 218 км ФАД «Тюмень — Омск», еще одна марки Volvo остановилась на 195 км. ФАД «Тюмень — Омск». Во всех трех случаях дальнобойщики столкнулись с перемерзанием топливной системы. Сотрудникам МЧС понадобилось около двух часов на отогрев каждой из машин.
Напомним, что мобильные пункты обогрева МЧС действуют на всех федеральных трассах Тюменской области и предназначены для оказания помощи водителям в экстренной ситуации при низкой температуре. В случае ЧС достаточно позвонить на телефон 01 или 112 для мобильных операторов.
При необходимости спасатели вызывают бригаду скорой медицинской помощи или техпомощь, обогревают в салоне своих спецмашин водителей и пассажиров транспортных средств, которые не могут продолжить движение по тем или иным причинам. Пункты обогрева укомплектованы мобильной радиостанцией, комплектами теплой одежды и обуви, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи. У спасателей всегда найдется горячий чай. Кроме того, мобильные пункты укомплектованы техническими средствами спасения: тепловой пушкой для отогрева техники, жесткой сцепкой, электрогенератором, паяльной лампой и прочим.