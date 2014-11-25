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Спасатели отогрели три фуры на федеральных трассах

25 ноября 2014, 11:15
Троим водителям большегрузных автомобилей понадобилась помощь спасателей за минувшие сутки, 24 ноября. В двух случаях помощь мобильных пунктов обогрева потребовалась на федеральной трассе «Тюмень — Омск», еще одна — водителю грузовика на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, две фуры Iveco застряли на 371 км ФАД «Тюмень — Ханты-Мансийск» и 218 км ФАД «Тюмень — Омск», еще одна марки Volvo остановилась на 195 км. ФАД «Тюмень — Омск». Во всех трех случаях дальнобойщики столкнулись с перемерзанием топливной системы. Сотрудникам МЧС понадобилось около двух часов на отогрев каждой из машин.

Напомним, что мобильные пункты обогрева МЧС действуют на всех федеральных трассах Тюменской области и предназначены для оказания помощи водителям в экстренной ситуации при низкой температуре. В случае ЧС достаточно позвонить на телефон 01 или 112 для мобильных операторов.

При необходимости спасатели вызывают бригаду скорой медицинской помощи или техпомощь, обогревают в салоне своих спецмашин водителей и пассажиров транспортных средств, которые не могут продолжить движение по тем или иным причинам. Пункты обогрева укомплектованы мобильной радиостанцией, комплектами теплой одежды и обуви, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи. У спасателей всегда найдется горячий чай. Кроме того, мобильные пункты укомплектованы техническими средствами спасения: тепловой пушкой для отогрева техники, жесткой сцепкой, электрогенератором, паяльной лампой и прочим.

#Новости#Транспорт#Мобильные пункты обогрева#ГУ МЧС по Тюменской области#Водители#Алексей#Общество
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