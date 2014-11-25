Маршрут № 24 будет ходить по улице Эрвье

С 30 ноября у маршрута № 24 «З-д „Нефтемаш“ — Тарманы» меняется схема движения. При движении в сторону завода «Нефтемаш» автобусы будут проезжать по ул. Ю-Р.Г. Эрвье от перекрестка с Солнечным проездом до пересечения с улицей Газовиков, далее следуя привычным маршрутом. При этом из схемы движения исключается остановочный пункт «ул. Эрвье».

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