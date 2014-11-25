nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Маршрут № 24 будет ходить по улице Эрвье

25 ноября 2014, 08:41
С 30 ноября у маршрута № 24 «З-д „Нефтемаш“ — Тарманы» меняется схема движения. При движении в сторону завода «Нефтемаш» автобусы будут проезжать по ул. Ю-Р.Г. Эрвье от перекрестка с Солнечным проездом до пересечения с улицей Газовиков, далее следуя привычным маршрутом. При этом из схемы движения исключается остановочный пункт «ул. Эрвье».

С 30 ноября у маршрута № 24 «З-д „Нефтемаш“ — Тарманы» меняется схема движения. При движении в сторону завода «Нефтемаш» автобусы будут проезжать по ул. Ю-Р.Г. Эрвье от перекрестка с Солнечным проездом до пересечения с улицей Газовиков, далее следуя привычным маршрутом. При этом из схемы движения исключается остановочный пункт «ул. Эрвье».

В обратном направлении путь следования автобусов остается без изменений. Расписание также останется прежним, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробная информация о работе маршрута № 24 доступна по бесплатному номеру телефона 8-800-300-19-24 или на сайте tgt72.ru.

#Новости#Тюменьгортранс#Автобусы#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25