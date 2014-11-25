18-летнему экстремисту придется поработать на благо общества

«Как установлено расследованием, несовершеннолетний, являясь приверженцем идеологии неонацизма, в ноябре 2013 года и феврале 2014 года в социальной сети разместил два видеоматериала, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение лиц, не являющихся представителями европеоидной расы, а также на оправдание применения к ним насилия. Данные видеоматериалы в разное время судами были признаны экстремистскими», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.