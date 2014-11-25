nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

18-летнему экстремисту придется поработать на благо общества

25 ноября 2014, 14:12
В Тюмени по обвинению по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет) осужден 18-летний молодой человек. Инкриминируемое юноше деяние было совершено им в 17-летнем возрасте.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени по обвинению по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет) осужден 18-летний молодой человек.

Инкриминируемое юноше деяние было совершено им в 17-летнем возрасте.

«Как установлено расследованием, несовершеннолетний, являясь приверженцем идеологии неонацизма, в ноябре 2013 года и феврале 2014 года в социальной сети разместил два видеоматериала, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение лиц, не являющихся представителями европеоидной расы, а также на оправдание применения к ним насилия. Данные видеоматериалы в разное время судами были признаны экстремистскими», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Размещенные видеозаписи попали в поле зрения сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области. И хотя несовершеннолетний в социальной сети был зарегистрирован не на свою, а на вымышленную фамилию, оперативники его нашли.

В ходе следствия юноша удалил экстремистские материалы.

Суд назначил ему 100 часов бесплатных общественно полезных работ.

#Новости#Экстремизм#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25