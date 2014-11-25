18-летнему экстремисту придется поработать на благо общества

В Тюмени по обвинению по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет) осужден 18-летний молодой человек.
Инкриминируемое юноше деяние было совершено им в 17-летнем возрасте.
«Как установлено расследованием, несовершеннолетний, являясь приверженцем идеологии неонацизма, в ноябре 2013 года и феврале 2014 года в социальной сети разместил два видеоматериала, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение лиц, не являющихся представителями европеоидной расы, а также на оправдание применения к ним насилия. Данные видеоматериалы в разное время судами были признаны экстремистскими», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Размещенные видеозаписи попали в поле зрения сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области. И хотя несовершеннолетний в социальной сети был зарегистрирован не на свою, а на вымышленную фамилию, оперативники его нашли.
В ходе следствия юноша удалил экстремистские материалы.
Суд назначил ему 100 часов бесплатных общественно полезных работ.