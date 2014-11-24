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Выиграй билет на концерт группы «Конец фильма»

24 ноября 2014, 17:21
Если вы хоть раз подпевали песенке про Элис или мурлыкали про то, что «У тебя желтые глаза», то вы, несомненно, знакомы с творчеством группы «Конец фильма». У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на концерт этой команды, который состоится 28 ноября в Тюмени в концертно-танцевальном зале «Байконур».
Сюжет
Тюмень

«Конец фильма» — российская рок-группа, заявившая о себе выходом в 2001 году дебютного альбома «До свидания, невинность!». К тому времени две песни «Жёлтые глаза» и кавер-версия хита группы Smokie «Элис» уже вовсю крутили по радио. Вторая волна популярности пришла к группе вместе с саундтреком к сериалу «Солдаты».

«Конец фильма» — питерская группа со славным прошлым, играющая легкий, оптимистичный рок. Более 15 лет ее возглавляет один и тот же человек — Евгений Феоклистов, основатель, исполнитель и автор большинства хитов.

Конкурс

Чтобы выиграть билет на концерт группы «Конец фильма», нужно по описанию догадаться, о какой песне группы идет речь:

1. Песня-призыв прийти и скоротать вместе темное время суток.

2. Песня о человеке, который ежедневно узнает свою возлюбленную по стуку каблучков.

3. Песня о том, что жизнь продолжается даже после ухода на тот свет и что любовь сильнее ее.

Названия песен присылайте на почту [email protected] до 12:00 25 ноября. В письме укажите заголовок «Конец фильма», свой ник на сайте, имя и фамилию, номер телефона. Победители будут выбраны случайным образом среди авторов правильных ответов.

Начало концерта в 23 часа. Билеты можно приобрести в кассах Luckyticket:

— ТРЦ «Фаворит» (ул. Гнаровской ,12, 3 этаж)

— ККЗ «Космос» (ул. Республики 165а)

— КТЗ Байконур (ул. Ленина, 4)

— СК «Центральный» (Цветной бульвар)

— магазин «Мастерская подарков» (ул. Профсоюзная, 86 / Володарского, 60)

Телефон для справок — 546–546.

Онлайн-продажа и бронирование на сайте http://www.luckyticket.su/

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