Выиграй билет на концерт группы «Конец фильма»

«Конец фильма» — российская рок-группа, заявившая о себе выходом в 2001 году дебютного альбома «До свидания, невинность!». К тому времени две песни «Жёлтые глаза» и кавер-версия хита группы Smokie «Элис» уже вовсю крутили по радио. Вторая волна популярности пришла к группе вместе с саундтреком к сериалу «Солдаты».
«Конец фильма» — питерская группа со славным прошлым, играющая легкий, оптимистичный рок. Более 15 лет ее возглавляет один и тот же человек — Евгений Феоклистов, основатель, исполнитель и автор большинства хитов.
Конкурс
Чтобы выиграть билет на концерт группы «Конец фильма», нужно по описанию догадаться, о какой песне группы идет речь:
1. Песня-призыв прийти и скоротать вместе темное время суток.
2. Песня о человеке, который ежедневно узнает свою возлюбленную по стуку каблучков.
3. Песня о том, что жизнь продолжается даже после ухода на тот свет и что любовь сильнее ее.
Названия песен присылайте на почту [email protected] до 12:00 25 ноября. В письме укажите заголовок «Конец фильма», свой ник на сайте, имя и фамилию, номер телефона. Победители будут выбраны случайным образом среди авторов правильных ответов.
Начало концерта в 23 часа. Билеты можно приобрести в кассах Luckyticket:
— ТРЦ «Фаворит» (ул. Гнаровской ,12, 3 этаж)
— ККЗ «Космос» (ул. Республики 165а)
— КТЗ Байконур (ул. Ленина, 4)
— СК «Центральный» (Цветной бульвар)
— магазин «Мастерская подарков» (ул. Профсоюзная, 86 / Володарского, 60)
Телефон для справок — 546–546.
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