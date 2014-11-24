Выиграй билет на концерт группы «Конец фильма»

Если вы хоть раз подпевали песенке про Элис или мурлыкали про то, что «У тебя желтые глаза», то вы, несомненно, знакомы с творчеством группы «Конец фильма». У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на концерт этой команды, который состоится 28 ноября в Тюмени в концертно-танцевальном зале «Байконур».

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