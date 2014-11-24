Венский бал: окунуться в атмосферу 18–19 века

В течение месяца участники мероприятия готовились: изучали основы этикета, правила подбора костюма и, конечно же, учились танцевать. «Репетиции проходили во дворце Пионеров, который открывал для нас свои гостеприимные двери в вечернее время, они заканчивались в 12 часов ночи, но это не было помехой, более того — это время почему-то для молодёжи очень приятно» — делится танцмейстер Венского бала в Тюмени Алексей Литвинов. Целый вечер участники и гости бала кружились по паркету, танцуя венский вальс, галоп, польку, кадриль, квикстеп и исполняя латино- американскую программу.