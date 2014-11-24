Венский бал: окунуться в атмосферу 18–19 века

Как и на любом подобном мероприятии, действовал чёткий дресс-код: для гостей он состоял в платье в пол для женщин и костюма для мужчин, а вот дебютантам пришлось сложнее — белое пышное платье с открытыми плечами, собранные в прическу волосы, белые перчатки, диадема и букет для участниц и смокинг для участников.
«Для меня Венский бал — это новые эмоции, это уникально! Это возможность возврата в прошлое, почувствовать атмосферу 18–19 века," — делится дебютант Венского бала 2014 Даниил Калинин.
В течение месяца участники мероприятия готовились: изучали основы этикета, правила подбора костюма и, конечно же, учились танцевать. «Репетиции проходили во дворце Пионеров, который открывал для нас свои гостеприимные двери в вечернее время, они заканчивались в 12 часов ночи, но это не было помехой, более того — это время почему-то для молодёжи очень приятно» — делится танцмейстер Венского бала в Тюмени Алексей Литвинов. Целый вечер участники и гости бала кружились по паркету, танцуя венский вальс, галоп, польку, кадриль, квикстеп и исполняя латино- американскую программу.
«Мы только вышли с паркета и ощущения самые свежие. Очень здорово, очень много эмоций, на самом деле, было очень много волнения, потому что подготовка к этому событию длилась целых два месяца. И вот, наконец, настал этот день», — делится своими впечатлениями дебютантка бала Анна Румянцева.
Примечательно, что Венский бал стал масштабнее. В этом году на нём выступила 41 пара дебютантов. Насыщеннее стала и танцевальная программа, в этом году танцевали дети, их родители и формейшн «Леди», состоящий из двух составов, в прошлом году состав был всего один.
Нельзя не отметить множество изюминок мероприятия — выступление формейшна «Вера», оперное пение, чудесный оркестр.
Средства от продажи билетов, а также деньги, собранные на балу, будут направлены на поддержку проекта социального партнерства «Ключ к жизни», созданного по инициативе губернатора Тюменской области В. В. Якушева. Они пойдут на помощь детям, нуждающимся в высокотехнологическом лечении.
«Благотворительный Венский бал призван служить доброте и душевной щедрости, — отметила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. — Этот проект помогает нам внести вклад в лечение детей, которым требуется помощь специалистов мирового уровня. И если вы находитесь здесь, это означает, что вы настоящие патриоты нашего города, поддерживаете его традиции. Прекрасно, что бал проходит третий раз на нашей земле и собирает большое количество поклонников светской жизни, аристократизма, духовности и патриотизма».
Видео: Сергей Шарапов