В России изменился порядок возврата водительских прав

Отныне перед возвратом удостоверения водителю, лишенному прав, его ждет теоретический экзамен, который не будет отличаться от испытаний для кандидатов в водители за исключением вопросов о медицине и КоАП. Проверка будет осуществляться по истечении не менее чем половины срока лишения права управления, при этом лицо, не прошедшее проверку, сможет пройти ее повторно не ранее чем через одну неделю после неудачной попытки.