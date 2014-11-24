В России изменился порядок возврата водительских прав

В соответствии с положениями КоАП, возврат водительского удостоверения по истечении срока лишения будет осуществляться только после проведения проверки на знание ПДД. Юридически эта норма действует уже с сентября, однако фактически она не исполнялась из-за отсутствия соответствующего постановления.
Отныне перед возвратом удостоверения водителю, лишенному прав, его ждет теоретический экзамен, который не будет отличаться от испытаний для кандидатов в водители за исключением вопросов о медицине и КоАП. Проверка будет осуществляться по истечении не менее чем половины срока лишения права управления, при этом лицо, не прошедшее проверку, сможет пройти ее повторно не ранее чем через одну неделю после неудачной попытки.
Кроме того, если гражданин был лишен прав за вождение в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования либо за совершение ДТП в состоянии опьянения, возврат водительского удостоверения ему будет осуществляться только после представления им нового медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Такая же участь ждет и тех, кто был лишен водительских прав по медицинским показаниям.