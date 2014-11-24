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Планировали разбойное нападение, а получилось убийство

24 ноября 2014, 18:14
В Тюмени 26-летний мужчина и его сожительница напали с ножом на водителя такси, убили его и похитили ценные вещи. Злоумышленники обвиняются по п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой) и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Расследование уголовного дела в их отношении завершено.
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Тюмень

В Тюмени 26-летний мужчина и его сожительница напали с ножом на водителя такси, убили его и похитили ценные вещи. Злоумышленники обвиняются по п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой) и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Расследование уголовного дела в их отношении завершено.

В ночь на 12 мая текущего года обвиняемые распивали спиртные напитки в доме, расположенном на улице Избышева в Тюмени. Во время застолья женщина предложила своему сожителю совершить разбой. Согласно преступному замыслу парочки, жертвой мог стать любой прохожий. Ночью, вооружившись ножом и разработав план, они вышли на улицу для реализации задуманного.

«Не встретив никого на своем пути, пара увидела стоящий на пересечении улиц Безноскова и Кондинской автомобиль, водитель которого работал в службе такси. Обвиняемые сели на заднее сиденье машины и попросили водителя отвезти их на улицу Хусаинова. Выбрав безлюдное место, злоумышленник достал нож и приставил его к шее водителя, потребовав деньги. Однако мужчина оказал сопротивление, попытавшись отнять нож у нападавшего, в результате чего обвиняемый нанес ему несколько ударов в шею», — сообщает подробности пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленники похитили панель от автомагнитолы, мобильный телефон, автомобильный навигатор и другие ценные вещи.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Разбой#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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