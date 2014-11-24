Планировали разбойное нападение, а получилось убийство

«Не встретив никого на своем пути, пара увидела стоящий на пересечении улиц Безноскова и Кондинской автомобиль, водитель которого работал в службе такси. Обвиняемые сели на заднее сиденье машины и попросили водителя отвезти их на улицу Хусаинова. Выбрав безлюдное место, злоумышленник достал нож и приставил его к шее водителя, потребовав деньги. Однако мужчина оказал сопротивление, попытавшись отнять нож у нападавшего, в результате чего обвиняемый нанес ему несколько ударов в шею», — сообщает подробности пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.