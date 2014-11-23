Chery с пьяным водителем опрокинулся в кювет

Спустя три часа аналогичное ДТП произошло на ул. Чаплина, в районе дома 123 в Тюмени, где столкнулись автомобили Daewoo, «Лада» и Mitsubishi. За рулем Daewoo находился нетрезвый водитель. Имея водительский стаж с 2011 года, 30-летний мужчина ранее уже трижды привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В результате ДТП сам водитель и его 36-летний пассажир получили черепно-мозговые травмы.