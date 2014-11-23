Chery с пьяным водителем опрокинулся в кювет

В четвертом часу ночи на подъезде к д. Соснино в Ялуторовском районе произошло опрокидывание автомобиля Chery A-13 в кювет. Водитель не соблюдал безопасную скорость движения. Иномаркой управлял 30-летний нетрезвый мужчина. В результате происшествия его 26-летний пассажир получил сотрясение головного мозга и ушиб уха.
В четвертом часу дня на ул. Газовиков, 49 в областном центре столкнулись автомобили Honda и Toyota с последующим столкновением с автомобилями Renault и «Лада». Дорожно-транспортное происшествие спровоцировал 34-летний пьяный водитель Honda, не выдержавший дистанцию и безопасную скорость движения. Прибывшим на место ДТП инспекторам ГИБДД он пояснил, что находясь в гостях, выпил 200 грамм водки, после чего поехал на автомобиле домой. В результате ДТП ушиб грудной клетки получила 36-летняя водитель Toyota.
Спустя три часа аналогичное ДТП произошло на ул. Чаплина, в районе дома 123 в Тюмени, где столкнулись автомобили Daewoo, «Лада» и Mitsubishi. За рулем Daewoo находился нетрезвый водитель. Имея водительский стаж с 2011 года, 30-летний мужчина ранее уже трижды привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В результате ДТП сам водитель и его 36-летний пассажир получили черепно-мозговые травмы.
Двое человек пострадали в результате столкновения автомобилей Huyndai и ВАЗ-2107, произошедшего около полудня на 6 км дороги Ишим — М. Удалово в Ишимском районе. По предварительным данным, водитель иномарки, при проезде перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, у которого было преимущество в движении. В результате ДТП 36-летний водитель и 21-летний пассажир «Жигулей» получили черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины.
В 16 часов на 29 км дороги Тюмень-Ишим-Омск столкнулись «Лады» 14-й и 9-й моделей. По предварительным данным, 28-летняя водитель ВАЗ-2114, совершая обгон, допустила столкновение с обгоняемым транспортным средством. Её водительский стаж 1 месяц. В результате ДТП вывих предплечья получила 48-летняя пассажирка ВАЗ-2114.
В 16 часов на перекрестке улиц Шоссейная-Октябрьская в Заводоуковске столкнулись «Лада-Калина» и ВАЗ-21213. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил обгона 18-летним водителем «Лады», водительский стаж которого 7 месяцев. В результате происшествия пострадала 14-летняя пассажирка «Нивы», у девушки ушиб головы.
За минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили и отстранили от управления транспортными средствами 70 водителей, находящихся в состоянии опьянения, 196 водителей привлечено к административной ответственности за нарушение скоростного режима движения, сообщает управление ГИБДД.
В связи с ожидаемым на территории Тюменской области резким понижением температуры окружающего воздуха, местами до -34 градусов, а также обильными осадками в виде снега, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.