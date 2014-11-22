Собак отловят на Доме Обороны, в КПД и Тюменском микрорайоне

Сообщение о необходимости отлова/подбора падших безнадзорных домашних животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного или в специализированную организацию по отлову:
— Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон: (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00; пятница — с 8:00 до 17:00;
— Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефон: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;
— Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон: (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;
— Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон: (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;
— МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru. График работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 16:00.
Напоминаем жителям города о возможности бесплатно вакцинировать свое животное против бешенства отечественной вакциной на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77-б.
Фото: http://happypaw.ua