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Собак отловят на Доме Обороны, в КПД и Тюменском микрорайоне

22 ноября 2014, 10:15
С целью обеспечения безопасности населения с 24 по 28 ноября отлов агрессивных безнадзорных домашних животных будет осуществляться на следующих территориях города Тюмени: ул. Голышева, ул. Ватутина, пр. Юганский, ул. Вербная, ул. Магнитогорская, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Белинского, ул. Кемеровская, ул. Губкина, ул. Герцена, пр. Шаимский, ул. Малыгина, ул. Беляева, ул. Логунова, ул. Н. Федорова, ул. Широтная, ул. Метелевская, ул. Парфенова, ул. Мелиораторов, ул. Мельникайте, ул. Камчатская, ул. Воровского, ул. Монтажников, ул. Сосьвинская.
Сюжет
Тюмень

Сообщение о необходимости отлова/подбора падших безнадзорных домашних животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного или в специализированную организацию по отлову:

— Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон: (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00; пятница — с 8:00 до 17:00;

— Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефон: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

— Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон: (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

— Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон: (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

— МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru. График работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 16:00.

Напоминаем жителям города о возможности бесплатно вакцинировать свое животное против бешенства отечественной вакциной на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77-б.

Фото: http://happypaw.ua

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