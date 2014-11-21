В «Синема Парке» пройдет премьера мультфильма «Пингвины Мадагаскара»

Они не единственные, кого беспокоит судьба планеты и всего живого на ней: на тропу войны с Брайном вышла вдоль и поперек засекреченная организация, состоящая из животных разных видов и существующая для помощи тем, кто сам себе помочь не в состоянии. Теперь пингвинам, привыкшим к работе под прикрытием и конспирации, предстоит наладить отношения с «Северным ветром» и всем вместе добиться успеха. И если с рабочими отношениями могут возникнуть проблемы, то за судьбу мира можно не переживать: не впервой пингвинам делать невозможное для общего блага.