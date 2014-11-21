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В «Синема Парке» пройдет премьера мультфильма «Пингвины Мадагаскара»

21 ноября 2014, 14:02
Эксклюзивная премьера полнометражного мультфильма «Пингвины Мадагаскара» состоится 26 ноября в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE».
Сюжет
Тюмень

Кто сказал, что место настоящего пингвина в Антарктике или зоопарке? Чушь! Настоящий пингвин выживет даже в пустыне, если у него будут причины слоняться по барханам. У наших знакомых, покоривших экраны в серии фильмов «Мадагаскар», причины всегда веские, где бы они ни были и чем бы ни занимались. К примеру, в данный момент они должны спасти весь мир от планов коварного доктора Октавиуса Брайна, который задумал его уничтожить.

Они не единственные, кого беспокоит судьба планеты и всего живого на ней: на тропу войны с Брайном вышла вдоль и поперек засекреченная организация, состоящая из животных разных видов и существующая для помощи тем, кто сам себе помочь не в состоянии. Теперь пингвинам, привыкшим к работе под прикрытием и конспирации, предстоит наладить отношения с «Северным ветром» и всем вместе добиться успеха. И если с рабочими отношениями могут возникнуть проблемы, то за судьбу мира можно не переживать: не впервой пингвинам делать невозможное для общего блага.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра и на сайте: www.cinemapark.ru. А самые азартные могут выиграть билет в официальной группе «Синема Парк De LUXE» ВКонтакте https://vk.com/tmn_cinemapark, а также на сайте NashGorod.ru — следите за новостями.

Синема Парк DeLUXE

8-800-7-000-111

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