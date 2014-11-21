Убийца девочки-младенца не стал обжаловать приговор

На днях вступил в силу приговор в отношении 53-летнего Сергея Мишенина, признанного виновным по пп. «в, д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, совершенное с особой жестокостью). Мужчина, который заживо сжег в печке-буржуйке новорожденную девочку, не стал его обжаловать.
Напомним, убийство малышки произошло осенью 2009 года. Мать, ведущая, к слову, не слишком благополучный образ жизни, принесла свою дочку к знакомому в вагончик на Лесобазе, а сама ушла искать деньги. Ребенок сильно плакал, и это раздражало Мишенина. Он бросил младенца в печку-буржуйку и сжег. Появившейся через несколько дней матери злодей сообщил, что у девочки заболел животик, и ее увезли в больницу. Женщина успокоилась, посчитав, что дочку после больницы передадут в приют, и ей там будет лучше.
Тревогу забили в 2013 году прокуратура и Центр по профилактике и борьбы со СПИДом, где мать и пропавшая девочка стояли на учете. Органы опеки установили, что у матери нет ребенка, и она не знает, где он. Начали все выяснять и вышли на Мишенина.
Суд над убийцей ребенка прошел 30 октября. При вынесении приговора судья Наталья Сунцова учла смягчающие обстоятельства — полное признание мужчиной своей вины, активное сотрудничество со следствием, искреннее раскаяние в содеянном. Именно поэтому, даже учитывая тяжесть и общественную опасность совершенного в 2009 году преступления, Мишенин не получил пожизненный срок или даже 20 лет лишения свободы. Суд назначил Мишенину 16 лет заключения в колонии строгого режима.
«Убийца раскаялся в содеянном, признал себя виновным и не стал обжаловать приговор в Верховный Суд РФ, хотя большинство осужденных приговоры обжалуют», — сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры области.