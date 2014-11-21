Убийца девочки-младенца не стал обжаловать приговор

Напомним, убийство малышки произошло осенью 2009 года. Мать, ведущая, к слову, не слишком благополучный образ жизни, принесла свою дочку к знакомому в вагончик на Лесобазе, а сама ушла искать деньги. Ребенок сильно плакал, и это раздражало Мишенина. Он бросил младенца в печку-буржуйку и сжег. Появившейся через несколько дней матери злодей сообщил, что у девочки заболел животик, и ее увезли в больницу. Женщина успокоилась, посчитав, что дочку после больницы передадут в приют, и ей там будет лучше.