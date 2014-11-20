Студентов проконсультируют по вопросам качества вузов онлайн

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и представители ведомства ответят на вопросы, которые касаются: правил приема в вузы, минимальных баллов ЕГЭ при поступлении на 1 курс, информации о наличии лицензии и государственной аккредитации вуза, планирования Рособрнадзором контрольно-надзорных мероприятий по вопросам соблюдения вузами законодательства об образовании, признания иностранных документов об образовании.
В настоящее время уже принимаются вопросы: по электронной почте [email protected], по Skype live:vuz_8, на страничках Рособрнадзора в социальных сетях, сообщает пресс-служба администрации Тюменской области.
21 ноября 2014 года с 14:00 до 16:00 вопросы будут приниматься по телефону горячей линии +7 925-357-62-37. Во время мероприятия на официальном информационном портале ЕГЭ из ситуационно-информационного центра Рособрнадзора будет вестись online-трансляция.
Фото: http://www.go-doska.net