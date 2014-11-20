Студентов проконсультируют по вопросам качества вузов онлайн

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и представители ведомства ответят на вопросы, которые касаются: правил приема в вузы, минимальных баллов ЕГЭ при поступлении на 1 курс, информации о наличии лицензии и государственной аккредитации вуза, планирования Рособрнадзором контрольно-надзорных мероприятий по вопросам соблюдения вузами законодательства об образовании, признания иностранных документов об образовании.