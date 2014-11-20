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Промышленное производство области увеличится не менее, чем на 5%

20 ноября 2014, 15:34
Рост промышленного производства в Тюменской области будет не менее чем пятипроцентным. Об этом заявил глава региона на ежегодным послании депутатам облдумы.
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Тюмень

По словам Владимира Якушева, в области одновременно реализуется более 220 инвестиционных проектов на уровне малого и среднего бизнесов всех без исключения муниципальных образованиях. Продолжается реализация мегапроектов в Тобольске, Увате, Антипино.

«Мы удерживаем рост промышленного производства, он будет не менее, чем 5%. Мы не только оптимизируем производственно-сбытовые цепочки в областном агропромышленном комплексе, но и радикально нарастим его мощность. Только один тепличный комбинат „ТюменьАгро“ увеличит обеспеченность жителей области овощами защищенного грунта более чем в десять раз», — сказал губернатор.

Глава региона также добавил, что будет создана специальная рабочая группа по вопросам поддержки сельских территорий, которая подготовит соответствующую дорожную карту.

Фото: gosrf.ru

#Новости#Промышленность#Экономика#Тюмень#Губернатор#Саша
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