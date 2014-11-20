Промышленное производство области увеличится не менее, чем на 5%

«Мы удерживаем рост промышленного производства, он будет не менее, чем 5%. Мы не только оптимизируем производственно-сбытовые цепочки в областном агропромышленном комплексе, но и радикально нарастим его мощность. Только один тепличный комбинат „ТюменьАгро“ увеличит обеспеченность жителей области овощами защищенного грунта более чем в десять раз», — сказал губернатор.