Промышленное производство области увеличится не менее, чем на 5%

По словам Владимира Якушева, в области одновременно реализуется более 220 инвестиционных проектов на уровне малого и среднего бизнесов всех без исключения муниципальных образованиях. Продолжается реализация мегапроектов в Тобольске, Увате, Антипино.
«Мы удерживаем рост промышленного производства, он будет не менее, чем 5%. Мы не только оптимизируем производственно-сбытовые цепочки в областном агропромышленном комплексе, но и радикально нарастим его мощность. Только один тепличный комбинат „ТюменьАгро“ увеличит обеспеченность жителей области овощами защищенного грунта более чем в десять раз», — сказал губернатор.
Глава региона также добавил, что будет создана специальная рабочая группа по вопросам поддержки сельских территорий, которая подготовит соответствующую дорожную карту.
Фото: gosrf.ru