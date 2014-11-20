Лучшим маршрутом октября стал № 47, а худшим — № 2

МКУ «Тюменьгортранс» опубликовал октябрьские рейтинги работы общественного транспорта. Лучшим маршрутом в прошлом месяце стал № 47 «Совмещенный мост — Береговая».
Второе место в рейтинге занял маршрут № 40 «п. Березняковский — з-д Нефтемаш», третье и четвертое соответственно — № 78 «п. ММС — з-д Нефтемаш» и № 54 «Совмещенный мост — Рощинское кольцо». Все эти маршруты обслуживаются перевозчиком «ТПАТП № 2». Замыкает рейтинг маршрут № 63 «з-д Медоборудования — Тараскуль», его обслуживанием занимается «ТПАТП № 1».
Интересно, что лучший маршрут позапрошлого месяца — № 25 «Ж/д вокзал — ул. Таллинская» в октябрьский рейтинг не вошел, маршрут № 54 поднялся с пятой строчки рейтинга на четвертую, а маршрут № 47 с третьей позиции на первую.
Укрепил свою позицию в рейтинге худших маршрут № 2 «Архитектурно-строительный университет — ул. Таллинская». По итогам сентября маршрут, обслуживанием которого занимается «ТПАТП № 1», занимал вторую строчку рейтинга, однако в октябрьском рейтинге перебрался на первую позицию. Второе место досталось № 55 «ул. Судостроителей-Ц.Рынок» — его обслуживает также «ТПАТП № 1».
Незавидной стабильностью похвастался маршрут № 75 «п. Тарманы — п. Рабочий», перевозчиком которого является АТП «Отечество». Маршрут занял третье место в рейтинге, как и в позапрошлом месяце. Худший маршрут сентября — № 61 «д. Матмассы — мкр. 3» перевозчика «Транс-Сервис», спустился в новом рейтинге на четвертую позицию, а на пятом месте оказался маршрут № 85 «ул. Федюнинского — с. Утешево», перевозчика «ТПАТП № 1».