Лучшим маршрутом октября стал № 47, а худшим — № 2

Незавидной стабильностью похвастался маршрут № 75 «п. Тарманы — п. Рабочий», перевозчиком которого является АТП «Отечество». Маршрут занял третье место в рейтинге, как и в позапрошлом месяце. Худший маршрут сентября — № 61 «д. Матмассы — мкр. 3» перевозчика «Транс-Сервис», спустился в новом рейтинге на четвертую позицию, а на пятом месте оказался маршрут № 85 «ул. Федюнинского — с. Утешево», перевозчика «ТПАТП № 1».