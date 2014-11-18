Совершив ДТП, пьяный водитель уехал домой

В понедельник днем, 17 ноября, на 301 км автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись Daewoo и Hyundai из Оренбургской области. Въехав в заднюю часть автомобиля Hyundai, водитель Daewoo вышел из машины, сообщил, что он пьян и лишен водительского удостоверения, а затем развернулся и поехал в обратную сторону.
32-летний водитель Daewoo находился в состоянии алкогольного опьянения, спиртное он употреблял в Свердловской области, водительского удостоверения лишен за пьяную езду, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Автомобиль был задержан инспекторами ДПС в пос. Тугулым Свердловской области. В результате столкновения 25-летний водитель Hyundai получил ушиб позвоночника.