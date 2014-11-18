Совершив ДТП, пьяный водитель уехал домой

В понедельник днем, 17 ноября, на 301 км автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись Daewoo и Hyundai из Оренбургской области. Въехав в заднюю часть автомобиля Hyundai, водитель Daewoo вышел из машины, сообщил, что он пьян и лишен водительского удостоверения, а затем развернулся и поехал в обратную сторону.

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