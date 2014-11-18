Каждая третья компания штрафует сотрудников за опоздание

Чаще всего штрафов следует ожидать сотрудникам таких профобластей, как «туризм / гостиницы / рестораны», «безопасность» и «продажи». А вот реже всего штрафуют специалистов по персоналу, представителей медиа-сферы и ит-специалистов. В большинстве случаев работников наказывают за опоздание (54%) и другие дисциплинарные нарушения. Однако есть и такие работодатели (12%), которые с помощью штрафов пытаются бороться даже с вредными привычками сотрудников.