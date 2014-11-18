Каждая третья компания штрафует сотрудников за опоздание

Выяснилось, что система штрафов существует в каждой третьей компании, при этом, почти каждый второй сотрудник хотя бы единожды был оштрафован сам. Стоит отметить, что данная тенденция идет на спад. Так, например, в сравнении с 2010 годом, количество штрафующих компаний сократилось в 2,5 раза!
Чаще всего штрафов следует ожидать сотрудникам таких профобластей, как «туризм / гостиницы / рестораны», «безопасность» и «продажи». А вот реже всего штрафуют специалистов по персоналу, представителей медиа-сферы и ит-специалистов. В большинстве случаев работников наказывают за опоздание (54%) и другие дисциплинарные нарушения. Однако есть и такие работодатели (12%), которые с помощью штрафов пытаются бороться даже с вредными привычками сотрудников.
Чаще всего штрафов следует ожидать сотрудникам таких профобластей, как «туризм / гостиницы / рестораны», «безопасность» и «продажи»
Так, например, в одном тюменском глянцевом журнале для всех членов редакции действует целая система штрафов за опоздания. При опоздании до 15 минут работнику присуждается один штрафной балл, от 15 до 30 минут — два балла и т.д. В конце каждого месяца баллы суммируются, и если их количество превышает 7 баллов, из зарплаты вычитаются 5 тысяч рублей.
Известный в Тюмени зоомагазин не просто штрафует работников за курение в рабочее время, а сразу увольняет приверженцев вредной привычки, объясняя это тем, что покупателям неприятно общаться с продавцом, от которого пахнет табаком.
Несмотря на то, что абсолютное большинство компаний практикуют именно денежные наказания, руководство каждой третьей компании считает, что данной меры недостаточно
А в одном тюменском салоне красоты для администратора действует строгая система штрафов за каждый непринятый телефонный звонок. Если сотруднику требуется отлучиться в уборную, он должен проследить, чтобы на его месте кто-то остался, иначе его ждет штраф 2 тысячи рублей.
Несмотря на то, что абсолютное большинство компаний практикуют именно денежные наказания, руководство каждой третьей компании считает, что данной меры недостаточно — помимо материальной выплаты провинившихся ждет еще и устный выговор.
Как показало исследование, более половины сотрудников (57%) стараются избегать ситуаций, в которых они могут лишиться части заработанного. А вот число тех, кто поддерживает данную практику, увеличилось по сравнению с 2010 годом до 17% по сравнению с 11%.
Фото: http://qrok.net