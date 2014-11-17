В Тюмени откроется резиденция Сибирского Деда Мороза

Литературный час «Тургенев — «гений меры» откроется в 13.30 в библиотеке семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Щербакова, 11). Все произведения И.С. Тургенева объединяют те вечные проблемы, которые всегда волновали, волнуют и будут волновать общество. Участники литературного часа получат возможность поразмышлять над проблемой отношений между детьми и родителями, описанных в романе «Отцы и дети», проанализировать поступки главных героев, сопоставить с реалиями нашего времени. 16+ Завершит день конкурс семей «Веселая семейка» в Доме культуры «Тура» (ул. Камчатская, 138-а), начало мероприятия — в 18 часов. Традиционный конкурс проводится ДК «Тура» совместно с советом ТОС микрорайона «Тура» и управлением социальной защиты населения города Тюмени. Семейные команды покажут визитки на тему «Мы вместе», видеопрезентации «А у нас есть мечта», примут участие в забавных конкурсах, а также удивят фирменным семейным блюдом. Об этом пишет департамента культуры администрации города Тюмени.