В России резко сократилось количество выплат по ОСАГО

Снижение выплат по ОСАГО никак не связано с количеством ДТП. По данным ГИБДД, с января по сентябрь 2014 года количество аварий в России сократилось лишь на 1,2%. Кроме того, не было отмечено и роста числа так называемых «европротоколов» — схем оформления ДТП без участия ГИБДД. В свою очередь число застрахованных автомобилистов за январь—сентябрь 2014 года выросло на 363 тысячи до 31,745 млн человек.