В России резко сократилось количество выплат по ОСАГО

Россияне стали реже получать выплаты по ОСАГО. Эксперты считают, что страховые компании специально идут на хитрость, чтобы не платить автомобилистам.
Количество россиян, получивших выплаты по ОСАГО за последние девять месяцев, сократилось сразу на 10% — с 2 млн до 1,8 млн человек. Это — первое подобное снижение за все время существования ОСАГО в России с 2003 года.
Снижение выплат по ОСАГО никак не связано с количеством ДТП. По данным ГИБДД, с января по сентябрь 2014 года количество аварий в России сократилось лишь на 1,2%. Кроме того, не было отмечено и роста числа так называемых «европротоколов» — схем оформления ДТП без участия ГИБДД. В свою очередь число застрахованных автомобилистов за январь—сентябрь 2014 года выросло на 363 тысячи до 31,745 млн человек.
Как считают эксперты, такая ситуация связана с тем, что страховщики закрыли центры урегулирования убытков в ряде регионов, которые являются невыгодными для них, и клиентам стало попросту затруднительно добраться до страховой компании и получить компенсацию. При этом сами представительства страховщиков формально не закрывались: по закону об ОСАГО страховщик должен иметь в каждом регионе свой филиал.