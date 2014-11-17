В поселке Винзили объявился зоофил

«Уважаемые жители поселка Винзили, 11 ноября в вечернее время вблизи дома 20 по улице Заводская неизвестными была изнасилована собака. Животное получило увечья, был пройден ветеринарный осмотр, при котором выявлены соответствующие подобному преступлению повреждения, подано заявление в полицию. Убедительная просьба откликнуться возможным свидетелям, либо людям, которые могли бы помочь в поиске человека (или группы лиц) с явными психическими отклонениями. Будьте бдительны и предельно осторожны! Берегите детей и животных, пока преступник на свободе!», — такое сообщение появилось на прошлой неделе в социальной сети «ВКонтакте».