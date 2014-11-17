nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В поселке Винзили объявился зоофил

17 ноября 2014, 11:14
В поселке Винзили была изнасилована собака. Это подтвердил ветеринарный осмотр животного. Местные жители подали заявление в полицию.
Сюжет
Тюмень

В поселке Винзили была изнасилована собака. Это подтвердил ветеринарный осмотр животного. Местные жители подали заявление в полицию.

«Уважаемые жители поселка Винзили, 11 ноября в вечернее время вблизи дома 20 по улице Заводская неизвестными была изнасилована собака. Животное получило увечья, был пройден ветеринарный осмотр, при котором выявлены соответствующие подобному преступлению повреждения, подано заявление в полицию. Убедительная просьба откликнуться возможным свидетелям, либо людям, которые могли бы помочь в поиске человека (или группы лиц) с явными психическими отклонениями. Будьте бдительны и предельно осторожны! Берегите детей и животных, пока преступник на свободе!», — такое сообщение появилось на прошлой неделе в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе МО МВД России «Тюменский» в разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru подтвердили, что 12 ноября заявление об изнасиловании собаки действительно было подано в полицию. «В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия. Назначены все необходимые процедуры», — добавили в отделе.

#Новости#Животные#Тюменский район#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25