Напавшего на таксиста парня ждет суд

Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя села Черемшанка Ишимского района 26-летнего Станислава Никитина, который напал с ножом на водителя такси. Молодой человек обвиняется по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Вечером 7 августа 2014 года пьяный Никитин, находясь в Ишиме у своего знакомого в гостях, вызвал такси, чтобы добраться до Черемшанки. По вызову на автомобиле Тоyota Prius приехал 36-летний летний водитель. Он доставил в пункт назначения клиента, который занял деньги у односельчанина и попросил его отвезти в разъезд Безруково Ишимского района. По дороге Никитин заехал в одно из кафе, где со своим знакомым выпил пива, а потом с тем же таксистом отвез приятеля в Безруково. После этого Никитин решил вернуться в Ишим.
«По версии следствия, во время поездки у Никитина возник умысел на разбойное нападение на таксиста. Под железнодорожным мостом у деревни Таловка он с ножом напал на водителя и нанес ему 7 колото-резаных ран по различным частям тела, в том числе и лицу. Потерпевший, защищаясь, перехватил нож у разбойника и тяжело ранил его в грудь. После этого Никитин покинул автомобиль. Проезжавший мимо водитель вызвал скорую, которая доставила потерпевшего в больницу. Другая скорая в ту же больницу привезла и Никитина. Так разбой был раскрыт», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рубцы от ран на лице «неизгладимо обезобразили лицо пострадавшего, причинив ему тяжкий вред здоровью».
Межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ишимский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Добавим, что в отношении водителя такси, который, защищая свою жизнь, тяжело ранил Никитина, отказано в возбуждении уголовного дела. Признано, что он действовал в состоянии необходимой обороны.