Напавшего на таксиста парня ждет суд

«По версии следствия, во время поездки у Никитина возник умысел на разбойное нападение на таксиста. Под железнодорожным мостом у деревни Таловка он с ножом напал на водителя и нанес ему 7 колото-резаных ран по различным частям тела, в том числе и лицу. Потерпевший, защищаясь, перехватил нож у разбойника и тяжело ранил его в грудь. После этого Никитин покинул автомобиль. Проезжавший мимо водитель вызвал скорую, которая доставила потерпевшего в больницу. Другая скорая в ту же больницу привезла и Никитина. Так разбой был раскрыт», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.