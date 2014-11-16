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Владимир Якушев встретился с руководством и болельщиками ХК «Рубин»

16 ноября 2014, 12:17
Состоялась встреча губернатора Тюменской области Владимира Якушева с руководителями региональной федерации хоккея, выступающего в Высшей хоккейной лиге ХК «Рубин», а также болельщикам активом главной ледовой дружины области.
Сюжет
Тюмень

Общение в формате круглого стола за чашкой чая прошло в доверительной атмосфере, но получилось при этом конструктивным. Своим мнением по поводу команды мастеров «Рубин», положения дел в молодёжном и массовом хоккее, а также перспектив развития ледовой игры в Тюменской области, поделились все участники встречи, изъявившие такое желание. Об этом пишет пресс-служба клуба.

Задавая тон разговору, Владимир Владимирович сделал акцент на необходимости рационального подхода к процессу формирования состава «Рубина» и большего доверия воспитанникам тюменской хоккейной школы.

«В сложившихся экономических условиях нам необходимо скорректировать подход к ведению хоккейного хозяйства. Юные воспитанники и выпускники нашей школы должны чётко понимать свои перспективы относительно попадания в команду мастеров. Разумеется, молодых игроков нельзя бросать в бой в одиночку. У ребят должен быть пример в лице опытных хоккеистов. Сейчас никто не собирается рубить с плеча, в одночасье кардинально менять состав „Рубина“, но необходимо предпринять определённые шаги, чтобы завтра не оказаться у разбитого корыта, — подчеркнул глава региона. — Очень хорошо, что на предложение о встрече откликнулись болельщики „Рубина“, которые, как я вижу, искренне переживают за судьбу команды. Во все времена тюменцы с особым интересом следили за выступлением своих земляков. Конечно, хорошо, когда есть большой и сильный спонсор, который покрывает все расходы, но если возникают трудности — это не катастрофа. Напротив, проблемы стимулируют к деятельности. Очень важно работать совместно. Любой кризис — это новые возможности. Именно из такого постулата и нужно исходить».

Напомним, в текущем сезоне финансирование клуба значительно сократилось. В ХК «Рубин» уже прекратили свое существование женская команда «Тюменские Лисицы» и «Рубин-2».

Фото: hcrubin.ru

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