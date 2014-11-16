Новые правила уплаты штрафов для водителей вступили в силу

Если все процессуальные действия фиксируются на видеокамеру, то они могут проводиться сотрудником ГИБДД единолично. При этом отсутствие понятых фиксируется в протоколе или акте освидетельствования, а к документу прилагается видеозапись. Если гражданин злостно уклоняется от уплаты штрафа по нарушению, зафиксированному фото- или видеонаблюдением, ему назначается наказание в виде удвоенной суммы неуплаченного штрафа либо обязательные работы на срок до 50 часов. Возможность арестовать такого неплательщика теперь исключена. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на ТАСС.