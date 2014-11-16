Новые правила уплаты штрафов для водителей вступили в силу

В частности, стало необязательным присутствие понятых при документировании нарушения инспектором.
Если все процессуальные действия фиксируются на видеокамеру, то они могут проводиться сотрудником ГИБДД единолично. При этом отсутствие понятых фиксируется в протоколе или акте освидетельствования, а к документу прилагается видеозапись. Если гражданин злостно уклоняется от уплаты штрафа по нарушению, зафиксированному фото- или видеонаблюдением, ему назначается наказание в виде удвоенной суммы неуплаченного штрафа либо обязательные работы на срок до 50 часов. Возможность арестовать такого неплательщика теперь исключена. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на ТАСС.
Понесут ответственность владельцы транспортных средств, которые не только закрывают номерные знаки, но и меняют их внешний вид любым способом. Такие автовладельцы лишаются прав на три месяца или штрафуются на 5 тысяч рублей.
Водители мопедов и скутеров будут наказываться с той же строгостью, что и автомобилисты. Для управления мопедами и скутерами в настоящее время требуется получать водительское удостоверение категории «М» либо иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией, что делает таких водителей равными другим участникам дорожного движения.
С середины ноября военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, ФСКН, противопожарной службы, таможенники приравниваются к обычным водителям на дороге и за неуплату штрафа в срок будут нести ответственность на общих основаниях.
Ужесточились требования к транспорту для перевозки грузов и людей. Если такой перевозчик отправится в рейс на машине с неисправным тахографом или вообще без него, то будет привлечен к ответственности не только водитель, но и ответственное за организацию перевозок должностное лицо.
Чтобы вернуть себе водительское удостоверение после его временного изъятия, теперь надо не только сдать заново все экзамены в ГИБДД, но и уплатить все просроченные штрафы.
Фото: kuzov-remont.com