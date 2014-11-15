Полиция задержала женщину, продававшую алкоголь подросткам

Женщина была задержана сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4. По факту розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до одного года.