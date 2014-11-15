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Полиция задержала женщину, продававшую алкоголь подросткам

15 ноября 2014, 14:10
В Тюмени полицией проводится работа по пресечению актов продажи алкоголя несовершеннолетним. Самые злостные нарушители привлекаются к уголовной ответственности. Так, накануне была задержана женщина, которая неоднократно продавала спиртное подросткам.
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Тюмень

В Тюмени полицией проводится работа по пресечению актов продажи алкоголя несовершеннолетним. Самые злостные нарушители привлекаются к уголовной ответственности. Так, накануне была задержана женщина, которая неоднократно продавала спиртное подросткам.

Ранее 54-летняя тюменка, трудоустроенная продавцом в магазине продуктов, уже привлекалась за аналогичные действия к административной ответственности. Однако уплата серьезного штрафа не возымела какого-либо действия на злоумышленницу.

Женщина была задержана сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4. По факту розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до одного года.

«Если вы знаете, где подросткам реализуют алкогольную продукцию — обращайтесь на телефон „доверия“ УМВД России по г. Тюмени — 799–855», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

#Новости#Алкоголь#Подростки#Тюмень#Таня#Общество
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