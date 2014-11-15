Полиция задержала женщину, продававшую алкоголь подросткам

В Тюмени полицией проводится работа по пресечению актов продажи алкоголя несовершеннолетним. Самые злостные нарушители привлекаются к уголовной ответственности. Так, накануне была задержана женщина, которая неоднократно продавала спиртное подросткам.
Ранее 54-летняя тюменка, трудоустроенная продавцом в магазине продуктов, уже привлекалась за аналогичные действия к административной ответственности. Однако уплата серьезного штрафа не возымела какого-либо действия на злоумышленницу.
Женщина была задержана сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4. По факту розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до одного года.
«Если вы знаете, где подросткам реализуют алкогольную продукцию — обращайтесь на телефон „доверия“ УМВД России по г. Тюмени — 799–855», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.