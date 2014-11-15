ФК «Тюмень» сыграл вничью с «Динамо» из Санкт-Петербурга

На родном стадионе игрокам «Тюмени» тем более нужно было забивать: турнирное положение обязывает бороться за каждое очко. Однако, как сообщил накануне официальный сайт клуба, ряды форвардовчерно-белых значительно поредели: Евгений Савин получил серьёзную травму, а получивший красную карточку Хасан Мамтов дисквалифицирован. Была надежда на Олега Самсонова, который уже отбыл дисквалификацию, но он получил повреждение на тренировке и на поле вчера так и не вышел.