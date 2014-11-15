ФК «Тюмень» сыграл вничью с «Динамо» из Санкт-Петербурга

ФК «Тюмень» сыграл вничью с командой «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла накануне, 14 ноября, на стадионе «Геолог». Соперники не показали яркой атакующей игры, и счет на табло так и не поменялся за время матча — 0:0.
Специалисты и болельщики, прогнозируя исход встречи между футболистами из Тюмени и Санкт-Петербурга, ставили на победу подопечных Константина Галкина. В турнирной таблице черно-белые на несколько строчек выше, чем аутсайдеры нынешнего сезона ФНЛ «динамовцы». А в предыдущую встречу с петербуржцами тюменцы праздновали победу, хоть и играли на чужом поле.
На родном стадионе игрокам «Тюмени» тем более нужно было забивать: турнирное положение обязывает бороться за каждое очко. Однако, как сообщил накануне официальный сайт клуба, ряды форвардовчерно-белых значительно поредели: Евгений Савин получил серьёзную травму, а получивший красную карточку Хасан Мамтов дисквалифицирован. Была надежда на Олега Самсонова, который уже отбыл дисквалификацию, но он получил повреждение на тренировке и на поле вчера так и не вышел.
Поддержку командам обеспечивали 1100 зрителей, собравшихся на трибунах «Геолога». Однако порадоваться забитым мячам болельщикам не пришлось, хотя обе команды, в общем-то, имели шансы отличиться. В первом тайме несколько интересных моментов продемонстрировали петербуржцы, а во втором преимущество было на стороне хозяев. Тем не менее, счет так и остался нулевым.
«Сегодня наши никакие были, „Динамо“ тоже, болельщики тоже. В Красноярск за победой», — отмечает в комментариях на сайте ФК «Тюмень» один из болельщиков, напоминая, что следующий матч черно-белые сыграют в гостях у красноярского «Енисея». Отметим, что «Енисей» сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице, тогда как «Тюмень» — лишь на 14-м.
Главный тренер «Тюмени» Константин Галкин считает, что ничья с «Динамо» — закономерный результат. «Обе команды создали по паре голевых моментов. Наверное, они заслужили по одному баллу», — отметил Галкин.
Фото с официального сайта ФК «Тюмень»