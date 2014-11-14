Тюменцы единогласно одобрили проект городского бюджета

Атмосферу благодушия нарушило обращение председателя общества защиты животных Анны Москвиной. Она поинтересовалась у чиновников, почему 1,7 миллионов рублей, выделенный на льготную стерилизацию домашних собак в этом году, так и не дошел до населения. Эта сумма не была использована, поскольку департамент городского хозяйства не сумел вовремя подготовить проект расходов. В будущем же году на эти цели и вовсе бюджет намерен потратить и вовсе 500 тысяч рублей. Кроме того в будущем году планируется сокращение заявок на отлов до 1,9 тысячи. «Могу обосновать эту тему как финансист. Сумма в 500 тысяч нами была взята, исходя из экономической ситуации в стране и собственной доходной базы, — ответила Москвиной Светлана Черепанова. — Мы сейчас вынуждены, простите, не только о собачках заботиться. Дефицит бюджета не позволяет направить больше средств». «Они еще ни разу не были направлены и не использованы, — возмутилась Москвина. — И это вообще не о собачках речь, а о безопасности людей. Я прошу принять и рассмотреть наши предложения, только так эта проблема может решаться, а не усугубляться еще больше». Предложения в итоге депутаты приняли. Судя по недовольной реакции публики, собачья тема ей была интересна не так сильно, как благоустройство дворов и текущий ремонт.