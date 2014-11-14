Тюменцы единогласно одобрили проект городского бюджета

Обсуждение проекта проходило в общей атмосфере благодушия и деловитости, несмотря на то, что бюджет будущего года будет дефицитным. Светлана Черепанова в самом начале своего доклада поспешила успокоить публику тем, что большая часть бюджета будет перекрыта сэкономленными и недорасходованными деньгами из нынешнего года. Напомним, доходы тюменской казны в 2015 году прогнозируются на уровне 20,056 млрд. рублей, расходы — 20,515 млрд. При этом порядка 12 млрд. город получит в качестве субсидий и субвенций от областного бюджета.
Жителей города интересовали в основном вопросы благоустройства: реконструкция дворовых территорий, организация мест для прогулок и отдыха, уборка улиц и охрана общественного порядка.
От представителя молодежной палаты при Тюменской областной Думе также поступило предложение предусмотреть бюджетом на будущий год установку стационарных снегоплавильных установок по опыту Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Это позволит добиться существенной экономии бюджетных средств при уборке улиц в зимний период, а также снизит вредное воздействие на окружающую среду. Предложения были включены в повестку рассмотрения бюджета.
Одним из обратившихся к депутатам был директор и художественный руководитель театра «Ангажемент» Леонид Окунев, у которого была лишь одна просьба: поднять заработную плату работникам театра. «Поверьте, мы не жалуемся, мы привыкли так жить, но, поверьте, служащие театра настроены на большее. На сегодняшний день средний уровень заработной платы 18,5 тысяч, с коммерческими заказами зарабатываем до 20-ти. В других регионах, я знаю, бывает еще ниже, но зачем нам ориентироваться на не очень хороший результат? — вопрошал Окунев. — Я понимаю, как это бывает, и чиновников понимаю: тому дай, этому дай. Но ведь это единственный в муниципалитете профессиональный театр. Не говорю, что сейчас от кого-то нужно оторвать и нам отдать, боже упаси. Но если есть возможность, рассмотрите увеличение зарплаты». Предложение главы «Ангажемента» было внесено депутатам на рассмотрение, однако, по всей видимости, все, что будет предложено работникам театра — плановое увеличение зарплаты на 5,2%. Иными словами, их зарплата составит около 19,2 тысяч рублей.
Атмосферу благодушия нарушило обращение председателя общества защиты животных Анны Москвиной. Она поинтересовалась у чиновников, почему 1,7 миллионов рублей, выделенный на льготную стерилизацию домашних собак в этом году, так и не дошел до населения. Эта сумма не была использована, поскольку департамент городского хозяйства не сумел вовремя подготовить проект расходов. В будущем же году на эти цели и вовсе бюджет намерен потратить и вовсе 500 тысяч рублей. Кроме того в будущем году планируется сокращение заявок на отлов до 1,9 тысячи. «Могу обосновать эту тему как финансист. Сумма в 500 тысяч нами была взята, исходя из экономической ситуации в стране и собственной доходной базы, — ответила Москвиной Светлана Черепанова. — Мы сейчас вынуждены, простите, не только о собачках заботиться. Дефицит бюджета не позволяет направить больше средств». «Они еще ни разу не были направлены и не использованы, — возмутилась Москвина. — И это вообще не о собачках речь, а о безопасности людей. Я прошу принять и рассмотреть наши предложения, только так эта проблема может решаться, а не усугубляться еще больше». Предложения в итоге депутаты приняли. Судя по недовольной реакции публики, собачья тема ей была интересна не так сильно, как благоустройство дворов и текущий ремонт.
Следует отметить, что для участия в публичных слушаниях зарегистрировались 353 человека, однако, через два часа заседания некоторым, видимо, обсуждение бюджета наскучило и они покинули зал. За проект бюджета в итоге проголосовал 291 человек, воздержались семь человек, против не проголосовал никто. Следующим этапом станет его рассмотрение в первом чтении 20 ноября на заседании Тюменской городской Думы.