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Лучшие тюменские призывники отправляются служить в Президентский полк

14 ноября 2014, 13:13
В субботу 15 ноября в 16:00 на площади у Вечного огня по ул. Республики лучших призывников Тюменской области торжественно проводят на службу в Президентский полк.
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Тюмень

Всего отобрано 15 человек, среди них выпускник специализированной группы добровольной подготовки к военной службе «Гром» областного детско-юношеского центра «Аванпост» Станислав Калашников.

С поздравлениями и пожеланиями достойно защищать свою Родину выступит военный комиссар Тюменской области, полковник Александр Моторин, секретарь политического совета Тюменского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат Тюменской областной думы Андрей Артюхов, председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Раиса Филипповна Пелымская.

Президентский полк — уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля — официальной резиденции Президента Российской Федерации и других важных государственных объектов, сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюменской области.

В Президентском полку проходит службу по призыву молодежь большинства регионов нашей страны. Все они разные, но в тоже время их объединяет горячая любовь к Родине, стремление с высоким качеством выполнить возложенные задачи, честно и добросовестно исполнить свой воинский долг.

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