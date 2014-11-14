Лучшие тюменские призывники отправляются служить в Президентский полк

В Президентском полку проходит службу по призыву молодежь большинства регионов нашей страны. Все они разные, но в тоже время их объединяет горячая любовь к Родине, стремление с высоким качеством выполнить возложенные задачи, честно и добросовестно исполнить свой воинский долг.