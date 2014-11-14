Куда сходить в Тюмени в выходные: 14 — 16 ноября

Ресторанный день, когда каждый желающий может на один день открыть собственное заведение общественного питания, пройдет во всем мире 15 ноября. Тюмень не останется в стороне, однако будет представлена только одним местом — «Нефть кормит» на территории Loft Fabric (Молодежная, 74/4). Редакция The Нефть откроет свой pop-up store с закусками, десертами и глинтвейном. Он будет работать с 16 до 19 часов.