Куда сходить в Тюмени в выходные: 14 — 16 ноября

Концерты
Провокационная и бунтующая, яркая и эпатажная группа «Ленинград» с Сергеем Шнуровым во главе выступит в баварском ресторане «Максимилианс» (ул. 50 лет Октября, 8б) 15 ноября.
Команда КВН «Союз» с первым сольным концертом выйдет на сцену Тюменской филармонии 15 ноября. Тюменцы по праву могут гордиться местной командой, ведь они — финалисты Высшей лиги Международного союза КВН, а также обладатели Большого КиВиНа в Золотом на Юрмальском фестивале.
Счастливую музыку из солнечной страны Грузии сыграют тюменцам музыканты группы «Мгзавреби» 15 ноября в клубе «Байконур». Семь молодых, ярких и при этом очень разных грузин совмещают современные ритмы с элементами национальной музыки. Стоимость билетов — от 700 рублей. Начало в 19 часов.
16 ноября в арт-кафе «Белый кот» (Ленина, 4) с акустическим концертом первая леди русского рока — Настя Полева. Ее песни звучат по радио и в фильмах Алексея Балабанова. Ее манера исполнения и тексты не оставляют равнодушными слушателей последние 25 лет. Билеты — 500–1000 рублей.
16 ноября в клубе «Байконур» «Чёрный обелиск» обрушит на зрителя киловатты звука и света «Революции»! Расскажет новую историю жизни, подарит ни с чем не сравнимые эмоции от живых выступлений «Обелиска». «Если и есть ещё где-то рок, то в этот вечер он будет здесь!», — обещают организаторы. Начало в 18 часов, билеты от 400 рублей.
Известный российский юморист, который любит шутить про американский менталитет, Михаил Задорнов 14 ноября выступит в Тюменской филармонии.
Диджей Sergey Riga 14 ноября выступит в ресторане «Максимилианс», старт вечеринки в 00:00. Он — один из самых гастролирующих диджеев России, ярчайший представитель современной клубной сцены, музыкант и продюсер, резидент главной танцевальной радиостанции DFM (Москва).
Всегда жизнерадостный и позитивный представитель русскоязычного российского рока, известный далеко за пределами родного Урала, Гарри Ананасов и Ко, выступит в клубе Rocketa (Мурманская, 35) 14 ноября. Вас ждет презентация нового альбома «Песни Оголенных проводов» и старые, проверенные временем хиты, которые обычно поются хором вместе со зрителями. Начало в 19 часов.
Театр
Спектакль «Бумажный брак», в котором играют Сергей Маковецкий, Елена Яковлева, Владимир Панков представят 16 ноября в Тюменской филармонии. Стоимость билетов: 800 — 3500 рублей. Справки по телефону: 68-77-77.
Разное
Фотографический воркшоп состоится в пятницу в фотостудии Artroom. Фотографы смогут пополнить свое портфолио съемкой бодиарт-модели, раскрашенной светящимися красками, подсвечивать ее будут флюоресцентные лампы. Подробности в группе — http://vk.com/artroomwork.
Благотворительный концерт в помощь ребенку с последствиями тяжелого токсико-метаболического поражения ЦНС пройдет 15 ноября в ДНК «Строитель». В программе шансон, песни и танцы в стиле индийского кино, иллюзионисты, цирковые номера. Начало в 19 часов.
Ресторанный день, когда каждый желающий может на один день открыть собственное заведение общественного питания, пройдет во всем мире 15 ноября. Тюмень не останется в стороне, однако будет представлена только одним местом — «Нефть кормит» на территории Loft Fabric (Молодежная, 74/4). Редакция The Нефть откроет свой pop-up store с закусками, десертами и глинтвейном. Он будет работать с 16 до 19 часов.
Поэт без усов прочитает свои стихи в арт-пространстве «Квартира 50» 15 ноября в 17 часов. Стоимость — 250–300 рублей. Будут прочитаны стихи разных периодов творчества, с музыкой и без. Подробности в группе — http://vk.com/poet_tumen.
Туристический клуб «Дикий мамонт» приглашает в гости 15 ноября в 19:30 по адресу: Республики, 88, вход с торца. Организаторы приглашают петь песни под гитару, пить чай, знакомиться друг с другом и общаться, играть в игры на сплочение, смотреть фото с поездки в «Пещерный край» и, возможно, интересный фильм.
15 ноября в ТРЦ «Кристалл» пройдет модный weekend «Русский силуэт». В традиционном дефиле, помимо коллекций модных брендов, представленных в «Кристалле», примут участие конкурсанты регионального этапа XI Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». 15 ноября на региональном этапе конкурса в Тюмени будет определён полуфиналист, который представит свою коллекцию на финале в Москве в октябре следующего года. Начало в 17 часов.
Конкурс хореографических коллективов и солистов на приз Бориса Санкина «Серебряные крылышки» состоится 15 и 16 ноября во дворце искусств «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46). Конкурсная программа проводится по следующим номинациям: «классический танец», «народный танец», «стилизованный танец», «эстрадный танец» и «современный танец». Конкурсная программа начнется в субботу в 10 утра, в воскресенье пройдут мастер-классы для руководителей коллективов. В 14:00 часов состоится гала-концерт и награждение победителей.
В Тюмени стартуют Дни культуры народов Кавказа и Закавказья. В субботу в грузинском землячестве (Республики, 252, стр. 41) пройдет праздник урожая «Тбилисобо», начало в 15 часов.