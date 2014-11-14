Камеры наблюдения за автобусными полосами поставят у Газпрома и на Широтной

Автомобилисты, которые присутствовали на слушаниях, не преминули возмутиться такой несправедливости. По их мнению штрафовать нужно и водителей общественного транспорта, которые очень часто выезжают за пределы выделенной полосы и мешают другим участникам движения. В качестве примера был приведен перекресток улиц Пермякова и Широтной. Представитель департамента по транспорту на это возразил, что выезд автобусов за пределы выделенной полосы возможен и не противоречит ПДД. На перекрестке Пермякова-Широтная некоторые автобусы поворачивают направо, некоторые идут прямо, потому там такие маневры не запрещены.