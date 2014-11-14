Камеры наблюдения за автобусными полосами поставят у Газпрома и на Широтной

В настоящее время департамент определился с местами установки камер. Две из них появятся на улице Широтной рядом с Ткацким проездом, а также неподалеку от дома № 119. Еще две установят на самом проблемном участке улицы Республики: это район здания Газпрома и перекресток с улицей Минской.
Напомним, выделенные полосы по улице Республики, Пермякова и Широтной появились в августе, однако, практически сразу ГИБДД и городские власти столкнулись с проблемой контроля за автомобилистами, которые стали пользоваться выделенной полосой, нарушая правила дорожного движения. До сих пор нарушения фиксировались при помощи видеорегистраторов, установленных на автобусах. На установку стационарных комплексов фото и видеофиксации также были выделены деньги из городского бюджета. Тем не менее бюджетом на будущий год приобретение дополнительных камер не предусмотрено.
Автомобилисты, которые присутствовали на слушаниях, не преминули возмутиться такой несправедливости. По их мнению штрафовать нужно и водителей общественного транспорта, которые очень часто выезжают за пределы выделенной полосы и мешают другим участникам движения. В качестве примера был приведен перекресток улиц Пермякова и Широтной. Представитель департамента по транспорту на это возразил, что выезд автобусов за пределы выделенной полосы возможен и не противоречит ПДД. На перекрестке Пермякова-Широтная некоторые автобусы поворачивают направо, некоторые идут прямо, потому там такие маневры не запрещены.