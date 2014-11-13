Тюменцы чаще всего проверяют сантехнику и «элитные» пылесосы

Всемирный день качества отмечается каждый второй четверг ноября. Этот условный праздник призван повысить внимание к проблемам качества товаров и услуг. Помочь потребителям отстоять свои права в спорах с нерадивыми производителями и поставщиками услуг призваны независимые экспертизы. В Тюменской области их проводят специалисты Торгово-промышленной палаты. По словам экcпертов, среди лидеров по проверкам — сантехника и «элитные» пылесосы.
Когда вопрос касается качества товаров и услуг, речь идет не только об удовлетворении ожиданий потребителей, но и об их безопасности, здоровье, сохранении окружающей среды. Эксперты Торгово-промышленной палаты Тюменской области проводят ряд независимых экспертиз, как для предпринимателей, так и рядовых потребителей.
«Если говорить о тенденции последних лет, то пятерка самых популярных экспертиз фактически не меняется. Потребители постоянно сталкиваются с одним и теми же проблемами», — поясняет президент ТПП ТО Эдуард Абдуллин.
Так, возглавляет пятерку наиболее востребованных экспертиз — проверка сантехнических запорных арматур, то есть, кранов, гибкой подводки, радиаторов и т.д. Как правило, причина обращения за помощью к специалисту — затопление соседей. Эксперт определяет причину аварийной ситуации, чаще всего — это нарушение требований государственных стандартов при монтаже арматуры. Так же имеют место и дефекты производственного характера сантехнического оборудования, выявляющиеся в результате лабораторных исследований.
На втором месте — пылесосы и пароочистители. Имеются в виду не «простая» бытовая техника, а «эксклюзивная», приобретающаяся по сетевому маркетингу. Такие пылесосы, в большинстве своем, не соответствуют нормам СанПин. «Когда появляется необходимость или желание приобрести такую технику, нужно быть очень внимательным. Перед покупкой сначала нужно проконсультироваться со специалистом», — добавляет эксперт ТПП.
Третья строчка среди наиболее востребованных экспертиз досталась автоэкспертизе после ДТП. Зачастую пострадавшие не довольны суммой выплат страховой компании. Эксперты ТПП проводят свою профессиональную оценку и, в большинстве случаев, данные отличаются от проведенной оценки. При предъявлении отчета страховые компании удовлетворяют требования и проводят доплату, при отказе от доплаты заказчики подают в суд.
Пользуется популярностью почерковедческая экспертиза. Оспаривается принадлежность подписи конкретному лицу. Замыкает пятерку строительно-техническая экспертиза. «Специалисты проверяют качество и объемы ремонтных и строительных работ. С теми темпами развития сферы недвижимости в Тюменской области — это очень важное и перспективное направление», — считают эксперты ТПП.
Фото: http://www.housecontrol.ru