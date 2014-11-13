Тюменцы чаще всего проверяют сантехнику и «элитные» пылесосы

На втором месте — пылесосы и пароочистители. Имеются в виду не «простая» бытовая техника, а «эксклюзивная», приобретающаяся по сетевому маркетингу. Такие пылесосы, в большинстве своем, не соответствуют нормам СанПин. «Когда появляется необходимость или желание приобрести такую технику, нужно быть очень внимательным. Перед покупкой сначала нужно проконсультироваться со специалистом», — добавляет эксперт ТПП.