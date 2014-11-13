Билеты в кукольный театр теперь можно купить через интернет

Театр кукол радует своих маленьких и взрослых зрителей: теперь купить билеты на спектакли можно через интернет. Этот вид сервиса удалось наладить не сразу, но теперь он работает через сайт Тюменской филармонии. Если вы любитель онлайн-покупок, то это для вас!
Рассчитывайтесь электронной картой, получайте билет у администратора и вперёд — в театральный гардероб. Если же не смогли прийти — увы, деньги не возвращаются.
Не лишним будет напомнить схему такой покупки:
1. Зайти на сайт www.tyumenpuppets.ru.
2. Нажать кнопку «Купить билет» рядом с заголовком «Афиша». Откроется сайт филармонии.
3. Выбрать необходимую дату и спектакль, нажать на кнопку «Купить билет!»
4. Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте. Рассмотрение данных нового пользователя занимает 1–2 дня, в течение которых пользователь не имеет права бронировать места.
5. Забрать билеты у администратора, минуя кассу. При себе иметь паспорт.
«В нашей насыщенной событиями жизни такая возможность позволит вам экономить время. Пусть театральные впечатления вашей семьи будут связаны исключительно со спектаклями, а не с очередью в кассу!», — высказывает пожелание Тюменский театр кукол.