Билеты в кукольный театр теперь можно купить через интернет

Театр кукол радует своих маленьких и взрослых зрителей: теперь купить билеты на спектакли можно через интернет. Этот вид сервиса удалось наладить не сразу, но теперь он работает через сайт Тюменской филармонии. Если вы любитель онлайн-покупок, то это для вас!