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Билеты в кукольный театр теперь можно купить через интернет

13 ноября 2014, 10:10
Театр кукол радует своих маленьких и взрослых зрителей: теперь купить билеты можно через интернет. Этот вид сервиса удалось наладить не сразу, но теперь он работает через сайт Тюменской филармонии. Если вы любитель онлайн-покупок, то это для вас!
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Тюмень

Театр кукол радует своих маленьких и взрослых зрителей: теперь купить билеты на спектакли можно через интернет. Этот вид сервиса удалось наладить не сразу, но теперь он работает через сайт Тюменской филармонии. Если вы любитель онлайн-покупок, то это для вас!

Рассчитывайтесь электронной картой, получайте билет у администратора и вперёд — в театральный гардероб. Если же не смогли прийти — увы, деньги не возвращаются.

Не лишним будет напомнить схему такой покупки:

1. Зайти на сайт www.tyumenpuppets.ru.

2. Нажать кнопку «Купить билет» рядом с заголовком «Афиша». Откроется сайт филармонии.

3. Выбрать необходимую дату и спектакль, нажать на кнопку «Купить билет!»

4. Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте. Рассмотрение данных нового пользователя занимает 1–2 дня, в течение которых пользователь не имеет права бронировать места.

5. Забрать билеты у администратора, минуя кассу. При себе иметь паспорт.

«В нашей насыщенной событиями жизни такая возможность позволит вам экономить время. Пусть театральные впечатления вашей семьи будут связаны исключительно со спектаклями, а не с очередью в кассу!», — высказывает пожелание Тюменский театр кукол.

#Новости#Театр кукол#Театр#Интернет#Тюмень#Ирина#Культура
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