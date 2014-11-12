Выпускникам разрешат писать сочинение трижды

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету «Известия», в случае, если учащийся получает незачет при первой попытке, у него будет две дополнительные даты — в первую среду февраля и первую рабочую среду мая — для получения удовлетворительной оценки. Соответствующий пункт предлагается внести в действующий порядок проведения государственной итоговой аттестации школьников.