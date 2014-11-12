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Выпускникам разрешат писать сочинение трижды

12 ноября 2014, 10:45
Министерство образования и науки России вводит две резервные даты для повторного написания выпускного сочинения в школе.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету «Известия», в случае, если учащийся получает незачет при первой попытке, у него будет две дополнительные даты — в первую среду февраля и первую рабочую среду мая — для получения удовлетворительной оценки. Соответствующий пункт предлагается внести в действующий порядок проведения государственной итоговой аттестации школьников.

«Предполагается установление дополнительных сроков для повторного проведения итогового сочинения (изложения), а также определения категорий обучающихся, которым предоставляется право повторного допуска к написанию итогового сочинения», — пояснили «Известиям» в Минобрнауке.

Сообщается также, что возможность пересдать выпускное сочинение будет предоставлена получившим по итоговому сочинению незачет; не явившимся на итоговое сочинение по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); не завершившим сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).

Фото: osvita.ua

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