Выпускникам разрешат писать сочинение трижды

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету «Известия», в случае, если учащийся получает незачет при первой попытке, у него будет две дополнительные даты — в первую среду февраля и первую рабочую среду мая — для получения удовлетворительной оценки. Соответствующий пункт предлагается внести в действующий порядок проведения государственной итоговой аттестации школьников.
«Предполагается установление дополнительных сроков для повторного проведения итогового сочинения (изложения), а также определения категорий обучающихся, которым предоставляется право повторного допуска к написанию итогового сочинения», — пояснили «Известиям» в Минобрнауке.
Сообщается также, что возможность пересдать выпускное сочинение будет предоставлена получившим по итоговому сочинению незачет; не явившимся на итоговое сочинение по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); не завершившим сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
Фото: osvita.ua