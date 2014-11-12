Победители олимпиады «Менделеев» получат 10 баллов к ЕГЭ при зачислении в ТюмГУ

В Тюменском госуниверситете таким мероприятием является межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников «Менделеев».
Согласно правилам, олимпиада проходит на площадках ведущих вузов Тюменской области и позволяет проявить свои знания и умения школьникам 9–11 классов. Тюменский госуниверситет радушно принимает у себя знатоков в области обществознания, экономики и русского языка.
За 4 года существования олимпиады в ней приняли участие более 10 тысяч школьников из 22 субъектов Российской Федерации, 30% из них проживают в сельской местности.
«Первый этап олимпиады проводится в дистанционной форме через официальный интернет-портал, что позволяет стать ее участником большому количеству школьников, в том числе из отдаленных уголков России и труднодоступных районов Крайнего Севера», — комментирует ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ Иван Романчук. — Задания второго (очного) этапа имеют творческую направленность и способствуют выявлению исключительных и нестандартных способностей школьников, пониманию того, кто их них более остальных подготовлен к освоению программ высшего профессионального образования».
Победителями и призерами олимпиады «Менделеев» уже стали более 300 человек. И до 70 % таких ребят после этого выбирают для получения высшего образования Тюменский госуниверситет.
«Вуз открывает двери перед каждым из таких способных и талантливых молодых людей, — говорит Иван Романчук. — При зачислении в ТюмГУ победители и призеры олимпиады «Менделеев» получают дополнительно 10 баллов, причем, баллы не суммируются, если абитуриент представлен в нескольких «номинациях».
Регистрация на участие в олимпиаде уже началась и продлится до 16 февраля 2015 года.
Олимпиада «Менделеев» по основам права (обществознание), основам экономики (математика) и русскому языку в ТюмГУ пройдет по следующему графику:
— первый (дистанционный) этап — с 12 января 2015 года по 16 февраля 2015 года;
— второй (очный, заключительный) этап — 29 марта 2015 года.