Победители олимпиады «Менделеев» получат 10 баллов к ЕГЭ при зачислении в ТюмГУ

«Первый этап олимпиады проводится в дистанционной форме через официальный интернет-портал, что позволяет стать ее участником большому количеству школьников, в том числе из отдаленных уголков России и труднодоступных районов Крайнего Севера», — комментирует ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ Иван Романчук. — Задания второго (очного) этапа имеют творческую направленность и способствуют выявлению исключительных и нестандартных способностей школьников, пониманию того, кто их них более остальных подготовлен к освоению программ высшего профессионального образования».