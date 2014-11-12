Конь и два пони пойдут в уплату долга

По информации, полученной от взыскателя, стало известно, что у должницы имеется имущество, а именно конь и два пони. В ноябре 2014 года судебными приставами — исполнителями совершен выход по месту проживания должницы, в результате которого наложен арест на принадлежащее ей имущество. Животные оставлены должнице на ответственное хранение и если женщина не рассчитается с долгами, тогда животные будут переданы на реализацию, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.