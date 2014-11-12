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Конь и два пони пойдут в уплату долга

12 ноября 2014, 09:05
Жительница Тюмени задолжала 210 тысяч рублей за причиненный вред при совершении ДТП. В счет долга приставы могут забрать на реализацию коня и двух пони, которыми владеет должница.

В ноябре 2013 года районным отделом судебных приставов Ленинского административного округа г. Тюмени возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки Л. задолженности в размере 210 тысяч рублей в пользу взыскателя Б.

Должница длительное время уклонялась от исполнения решения суда. При совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель выяснил, что по адресу, указанному в исполнительном документе, женщина не проживает. Сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях в отношении должницы нет, официально она нигде не работает.

По информации, полученной от взыскателя, стало известно, что у должницы имеется имущество, а именно конь и два пони. В ноябре 2014 года судебными приставами — исполнителями совершен выход по месту проживания должницы, в результате которого наложен арест на принадлежащее ей имущество. Животные оставлены должнице на ответственное хранение и если женщина не рассчитается с долгами, тогда животные будут переданы на реализацию, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

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