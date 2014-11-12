Комиссия по финансам рекомендовала проект бюджета к первому чтению

Собственно, сам проект бюджета опубликован на сайте администрации города. Из документа следует, что 2015 год для Тюмени будет дефицитным, а объем субсидий и субвенций из бюджета Тюменской области составит около 12 млрд. рублей, или 61% от всего объема доходов. Собственно говоря, похожая картина наблюдалась и с бюджетом на текущий год. Доля дотаций в бюджет города с каждым годом увеличивается, констатировали депутаты.
Основной докладчик на комиссии, глава департамента по налогам и финансам администрации Тюмени Светлана Черепанова констатировала, что налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли незначительно и планируются на уровне 2014 года. Основной источник дохода для Тюмени — налоги на доходы физических лиц. Собственно, за счет этого и будут формироваться доходы на будущий год, а также 2016 и 2017 годы. Неналоговые доходы города в этой структуре составят всего около 1,4 млрд. рублей. Несмотря на снижение НДФЛ, его планируется компенсировать получением земельного налога по кадастровой оценке.
Что касается дефицита в 459 млн. рублей на 2015 год, то его администрация, как и в предыдущие годы, намерена покрыть за счет остатков нынешнего бюджета. «297 миллионов мы планируем получить за счет объектов, на которых работы выполняются в 2014 году из субсидий области. Это в основном дорожные работы, — рассказала Светлана Черепанова. — У нас также остался не использованным резервный фонд в размере 30 миллионов рублей. По итогам года мы также получили муниципальный грант по комплексной оценке эффективности работы органов местного самоуправления — 32 миллиона 900 тысяч рублей. Таким образом, основная часть дефицита будет покрыта за счет свободных остатков. Кроме того сложилась экономия в 21 миллион в ходе исполнения муниципальных контрактов, а также в плане проведения торгов экономия составила 84 миллиона».
Депутаты пытались высказать свои предложения до начала голосования, однако, председатель комиссии Оксана Величко в начале заседания попросила обсуждать только доходную и расходную часть, а также дефицит бюджета.
В итоге депутаты начали выяснять частные вопросы уже после утверждения рекомендаций, потратив на это два часа, вместо заявленных 35 минут по регламенту.
Многих интересовало, в частности, сокращение расходов на социальную сферу с 57% до 52%. У депутатов сложилось мнение, что социальная сфера была ущемлена. Светлана Черепанова в ответ назвала это мнение «абстрактным и не привязанным к конкретному случаю жизни». Уменьшение процентов связано с перераспределением доходов, а также с завершением капитального ремонта в некоторых медицинских и образовательных учреждениях. «Я не понимаю, где вы увидели ущемление социальной направленности. Мы не считаем бюджет в процентах, мы его считаем в абсолютных цифрах», — отметила она. Это подтвердил и председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев, заявив, что расходы на социальную сферу напротив выросли практически на 4 млрд. рублей.
На вторую часть заседания остались далеко не все народные избранники. Депутат Юрий Коновалов заявил, что ему не интересно участвовать в «круглом столе» после того, как решение уже принято, и покинул зал заседаний. Вскоре его примеру последовали Динар Абукин, Валерий Роженцев и Николай Руссу.
Напомним, на 13 ноября запланированы публичные слушания по проекту бюджета. Они пройдут в актовом зале ДИ «Пионер». Следом, 20 ноября в Тюменской городской Думе состоится заседание по первому чтению проекта, 24-го повторное заседание комиссии по бюджету, налогам и финансам с рекомендациями по второму чтению. Наконец, окончательное решение по проекту депутаты планируют принять 27 ноября.