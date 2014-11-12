Комиссия по финансам рекомендовала проект бюджета к первому чтению

Что касается дефицита в 459 млн. рублей на 2015 год, то его администрация, как и в предыдущие годы, намерена покрыть за счет остатков нынешнего бюджета. «297 миллионов мы планируем получить за счет объектов, на которых работы выполняются в 2014 году из субсидий области. Это в основном дорожные работы, — рассказала Светлана Черепанова. — У нас также остался не использованным резервный фонд в размере 30 миллионов рублей. По итогам года мы также получили муниципальный грант по комплексной оценке эффективности работы органов местного самоуправления — 32 миллиона 900 тысяч рублей. Таким образом, основная часть дефицита будет покрыта за счет свободных остатков. Кроме того сложилась экономия в 21 миллион в ходе исполнения муниципальных контрактов, а также в плане проведения торгов экономия составила 84 миллиона».