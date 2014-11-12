Группа «Ленинград» зажжет в Тюмени не по-детски

«Замечательный мужик меня вывез в Геленджик», «Тебе повезло, ты не такой как все — ты работаешь в о-фи-се», «Я — дикий мужчина, яйца, табак, перегар и щетина» — эти и другие строчки всплывают в голове при упоминании группы «Ленинград».
Лидер группы Сергей Шнуров не стесняется крепкого словца, а иному даже посвящает песни, щедро сдобренные мелодичным вокалом рыжеволосой Юлии Коган. Эксцентричные песни с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой собрали солидную армию поклонников и обожателей, которым импонирует циничное отношение к жизни, пропагандируемое «Ленинградом».
Однако в одном из интервью Шнуров признался, что если бы он жил так же, как герой его песен, то давно бы уже умер. Однако приукрашенная реальность не мешает поклонникам заряжаться драйвом, здоровым цинизмом и энергетикой музыки «Ленинграда».
Из песни в песню Ленинград выдают обнаженную правду российской действительности и гипертрофированно вытаскивают наружу все пороки и неудачи нашей жизни. После того, как группа проковыряла себе, казалось, несуществующую нишу в отечественной музыке, можно смело говорить, что другого такого коллектива не было и близко нет.
Если вы любите «Ленинград», не пропустите выступление на сцене нового баварского ресторана «Максимилианс» 15 ноября. Стоимость билетов — 2800, 3800, 5500 и 6500 рублей. VIP — 8000 рублей. Сбор гостей в 20:00.