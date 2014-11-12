Группа «Ленинград» зажжет в Тюмени не по-детски

Однако в одном из интервью Шнуров признался, что если бы он жил так же, как герой его песен, то давно бы уже умер. Однако приукрашенная реальность не мешает поклонникам заряжаться драйвом, здоровым цинизмом и энергетикой музыки «Ленинграда».