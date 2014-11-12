Депутаты Госдумы предлагают сажать пожизненно за хищения из бюджета

Согласно предлагаемой депутатами новой ст. 285.4. УК РФ «Хищение бюджетных средств», если суд установил хищение до 10 млн рублей, то наказание для преступника должно составить от 5 до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Если свыше 10 млн рублей — от 7 до 12 лет лишения свободы. За хищение свыше 50 млн рублей — срок наказания составит от 10 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Также по предложению парламентариев УК РФ дополняется ст. 285.5.«Хищение средств государственных внебюджетных фондов». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Если это же деяние совершено группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере, то наказание составит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 12 лет. Самое жесткое наказание предусматривается за хищение внебюджетных фондов, осуществленное преступной группой и в особо крупном размере, — лишение свободы от 10 до 20 лет либо пожизненное заключение.
Авторы законопроекта признают, что это достаточно жесткие наказания, но, по их мнению, каждый, кто устраивается на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что есть особый статус средств, которые принадлежат государству и налогоплательщикам, потому только жесткими мерами возможно навести порядок.