Депутаты Госдумы предлагают сажать пожизненно за хищения из бюджета

Также по предложению парламентариев УК РФ дополняется ст. 285.5.«Хищение средств государственных внебюджетных фондов». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Если это же деяние совершено группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере, то наказание составит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 12 лет. Самое жесткое наказание предусматривается за хищение внебюджетных фондов, осуществленное преступной группой и в особо крупном размере, — лишение свободы от 10 до 20 лет либо пожизненное заключение.