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18-летнего неонациста будут судить за экстремистские ролики в соцсети

12 ноября 2014, 15:44
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет).
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Тюмень

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет).

Инкриминируемое юноше деяние совершено им в 17-летнем возрасте. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, несовершеннолетний, являясь приверженцем идеологии неонацизма, в ноябре 2013 года и феврале 2014 года разместил в социальной сети два видеоматериала, направленных на возбуждение ненависти и вражды, унижение лиц, не являющихся представителями европеоидной расы, а также на оправдание применения к ним насилия. Данные видеоматериалы в разное время судами были признаны экстремистскими.

Размещенные видеозаписи попали в поле зрения сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области. И хотя юноша в социальной сети был зарегистрирован не на свою, а на вымышленную фамилию, оперативники его нашли.

В ходе следствия юноша удалил экстремистские материалы.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 4 лет, но, возможно, судья назначет более мягкое наказание — штраф или обязательные работы.

#Новости#Экстремизм#Тюмень#Таня#Происшествия
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