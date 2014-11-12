18-летнего неонациста будут судить за экстремистские ролики в соцсети

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с использованием сети Интернет).
Инкриминируемое юноше деяние совершено им в 17-летнем возрасте. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, несовершеннолетний, являясь приверженцем идеологии неонацизма, в ноябре 2013 года и феврале 2014 года разместил в социальной сети два видеоматериала, направленных на возбуждение ненависти и вражды, унижение лиц, не являющихся представителями европеоидной расы, а также на оправдание применения к ним насилия. Данные видеоматериалы в разное время судами были признаны экстремистскими.
Размещенные видеозаписи попали в поле зрения сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тюменской области. И хотя юноша в социальной сети был зарегистрирован не на свою, а на вымышленную фамилию, оперативники его нашли.
В ходе следствия юноша удалил экстремистские материалы.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 4 лет, но, возможно, судья назначет более мягкое наказание — штраф или обязательные работы.