18-летнего неонациста будут судить за экстремистские ролики в соцсети

Инкриминируемое юноше деяние совершено им в 17-летнем возрасте. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, несовершеннолетний, являясь приверженцем идеологии неонацизма, в ноябре 2013 года и феврале 2014 года разместил в социальной сети два видеоматериала, направленных на возбуждение ненависти и вражды, унижение лиц, не являющихся представителями европеоидной расы, а также на оправдание применения к ним насилия. Данные видеоматериалы в разное время судами были признаны экстремистскими.