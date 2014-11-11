Мужчина зарезал спящую супругу

«По версии следствия, 9 ноября подозреваемый вместе с супругой распивал спиртные напитки. Вечером к ним пришла дочь убитой от первого брака со своим знакомым. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. Дочь попыталась уговорить мать, чтобы та не оставалась с ним наедине, а переночевала у нее, но потерпевшая отказалась. Когда пенсионерка легла спать, подозреваемый взял нож и нанес ей удар в область груди. От полученного ранения женщина скончалась», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.