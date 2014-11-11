Мужчина зарезал спящую супругу

В Тюменской области 56-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, зарезал свою супругу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), агрессивному мужу грозит очередной срок.
10 ноября в квартире одного из домов села Менжинское Сладковского района Тюменской области было обнаружено тело 59-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти — колото-резаной раной груди. Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении убийства был задержан неоднократно судимый 56-летний муж убитой.
«По версии следствия, 9 ноября подозреваемый вместе с супругой распивал спиртные напитки. Вечером к ним пришла дочь убитой от первого брака со своим знакомым. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. Дочь попыталась уговорить мать, чтобы та не оставалась с ним наедине, а переночевала у нее, но потерпевшая отказалась. Когда пенсионерка легла спать, подозреваемый взял нож и нанес ей удар в область груди. От полученного ранения женщина скончалась», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В ближайшее время следователь выступит с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Ему будет предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.