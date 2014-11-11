Автор романа «Географ глобус пропил» встретится с тюменцами

Иванов о фильме и романе говорит так: «роман восемь лет пролежал в столе и был опубликован лишь в 2003 году — одиннадцать лет назад. Очень приятно, что ничего в нём, оказывается, не устарело. „Географ“ — не биография. Хотя атмосфера и обстоятельства там — да, те самые, в каких я когда-то был. И вдвойне приятно мне было видеть на экране тот самый район, который я описывал в романе, с тем самым затоном и теми самыми кораблями. А учительство Служкина-Хабенского снимали в той самой школе, где лично я учился все десять лет». Организаторы встречи предполагают, что именно по этому произведению тюменцы зададут больше вопросов писателю.