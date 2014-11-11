Автор романа «Географ глобус пропил» встретится с тюменцами

Писатель из Перми Алексей Иванов, автор романа «Географ глобус пропил», посетит Тюмень 13–14 ноября. Он проведет творческие встречи с тюменцами.
Имя Алексея Иванова хорошо знакомо не только любителям современной российской литературы, но и киноманам — осенью прошлого года на экраны вышел фильм «Географ глобус пропил», по мотивам одноименного произведения писателя.
Главную роль в фильме блистательно сыграл Константин Хабенский, сам же фильм стал широко обсуждаемым кинособытием, взял пять наград кинопремии «Ника», стал победителем кинофестивалей.
Иванов о фильме и романе говорит так: «роман восемь лет пролежал в столе и был опубликован лишь в 2003 году — одиннадцать лет назад. Очень приятно, что ничего в нём, оказывается, не устарело. „Географ“ — не биография. Хотя атмосфера и обстоятельства там — да, те самые, в каких я когда-то был. И вдвойне приятно мне было видеть на экране тот самый район, который я описывал в романе, с тем самым затоном и теми самыми кораблями. А учительство Служкина-Хабенского снимали в той самой школе, где лично я учился все десять лет». Организаторы встречи предполагают, что именно по этому произведению тюменцы зададут больше вопросов писателю.
Впрочем и помимо «Географа» с Алексеем Ивановым найдется о чем поговорить.
Например, о формате, в котором он пишет свои культурологические произведения — его некоторые специалисты называют «иденти» («идентификация региона»). В этом жанре созданы книги «Хребет России», «Message: Чусовая», «Железные караваны», «Дорога единорога», «Увидеть русский бунт», «Горнозаводская цивилизация». Каждое произведение — яркий, наглядный и масштабный образ региона, культурологический анализ социально-географических феноменов.
Одна из последних книг писателя — «Ёбург», она написана именно в жанре «иденти» и, по словам Аксиньи Кононенко, управляющей салона-магазина «Перспектива», выступившего инициатором и организатором визита Алексея Иванова в Тюмень, «пользуется спросом в нашем магазине, впрочем, как и остальные произведения этого оригинального автора».
Творческая встреча с читателями пройдет в Тюменской областной научной библиотеке (Орджоникидзе, 59) 13 ноября в 19 часов. Алексей Иванов не только ответит на вопросы читателей, но и проведет автограф-сессию. Книги автора можно будет приобрести на самом мероприятии.
Вход свободный.