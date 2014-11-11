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Автор романа «Географ глобус пропил» встретится с тюменцами

11 ноября 2014, 11:30
Писатель Алексей Иванов, автор романа «Географ глобус пропил», посетит Тюмень 13–14 ноября. Он проведет творческие встречи с тюменцами.
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Тюмень

Писатель из Перми Алексей Иванов, автор романа «Географ глобус пропил», посетит Тюмень 13–14 ноября. Он проведет творческие встречи с тюменцами.

Имя Алексея Иванова хорошо знакомо не только любителям современной российской литературы, но и киноманам — осенью прошлого года на экраны вышел фильм «Географ глобус пропил», по мотивам одноименного произведения писателя.

Главную роль в фильме блистательно сыграл Константин Хабенский, сам же фильм стал широко обсуждаемым кинособытием, взял пять наград кинопремии «Ника», стал победителем кинофестивалей.

Иванов о фильме и романе говорит так: «роман восемь лет пролежал в столе и был опубликован лишь в 2003 году — одиннадцать лет назад. Очень приятно, что ничего в нём, оказывается, не устарело. „Географ“ — не биография. Хотя атмосфера и обстоятельства там — да, те самые, в каких я когда-то был. И вдвойне приятно мне было видеть на экране тот самый район, который я описывал в романе, с тем самым затоном и теми самыми кораблями. А учительство Служкина-Хабенского снимали в той самой школе, где лично я учился все десять лет». Организаторы встречи предполагают, что именно по этому произведению тюменцы зададут больше вопросов писателю.

Впрочем и помимо «Географа» с Алексеем Ивановым найдется о чем поговорить.

Например, о формате, в котором он пишет свои культурологические произведения — его некоторые специалисты называют «иденти» («идентификация региона»). В этом жанре созданы книги «Хребет России», «Message: Чусовая», «Железные караваны», «Дорога единорога», «Увидеть русский бунт», «Горнозаводская цивилизация». Каждое произведение — яркий, наглядный и масштабный образ региона, культурологический анализ социально-географических феноменов.

Одна из последних книг писателя — «Ёбург», она написана именно в жанре «иденти» и, по словам Аксиньи Кононенко, управляющей салона-магазина «Перспектива», выступившего инициатором и организатором визита Алексея Иванова в Тюмень, «пользуется спросом в нашем магазине, впрочем, как и остальные произведения этого оригинального автора».

Творческая встреча с читателями пройдет в Тюменской областной научной библиотеке (Орджоникидзе, 59) 13 ноября в 19 часов. Алексей Иванов не только ответит на вопросы читателей, но и проведет автограф-сессию. Книги автора можно будет приобрести на самом мероприятии.

Вход свободный.

#Новости#Писатели#Тюмень#Литература#Ирина#Культура
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