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В России могут освободить следователей от штрафов за нарушение ПДД

10 ноября 2014, 17:31
Сотрудников Следственного комитета могут освободить от административного наказания за нарушения правил дорожного движения. Соответствующий законопроект подготовлен комитетом Госдумы по госстроительству.

За нарушения работников СК будут наказывать дисциплинарными санкциями: выговорами и замечаниями. Если нарушение предусматривает лишение прав, решение об отправке материалов в суд будет принимать руководитель следственного органа.

Отмечается, что исключение будет сделано для случаев, когда следователь ехал пьяным. В этом случае он будет нести ответственность «на общих основаниях».

В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Госдумы, отмечается, что сотрудники СК наряду с сотрудниками прокуратуры и судьями являются участниками уголовного судопроизводства и нередко рассматривают дела в отношении сотрудников правоохранительных органов. Таким образом при нынешней системе привлечения следователей к ответственности за нарушение ПДД они оказываются «не обеспечены в достаточной степени гарантиями профессиональной независимости».

Следственный комитет существует в России с 2007 года. Его сотрудники занимаются, в частности, расследованием убийств, похищений людей, налоговых преступлений, преступлений, совершенные лицами с особым правовым статусом.

#Новости#Автомобили#ПДД#Следственный комитет#Транспорт#Маша#Общество
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