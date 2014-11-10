В России могут освободить следователей от штрафов за нарушение ПДД

В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Госдумы, отмечается, что сотрудники СК наряду с сотрудниками прокуратуры и судьями являются участниками уголовного судопроизводства и нередко рассматривают дела в отношении сотрудников правоохранительных органов. Таким образом при нынешней системе привлечения следователей к ответственности за нарушение ПДД они оказываются «не обеспечены в достаточной степени гарантиями профессиональной независимости».