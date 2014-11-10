В России могут освободить следователей от штрафов за нарушение ПДД

За нарушения работников СК будут наказывать дисциплинарными санкциями: выговорами и замечаниями. Если нарушение предусматривает лишение прав, решение об отправке материалов в суд будет принимать руководитель следственного органа.
Отмечается, что исключение будет сделано для случаев, когда следователь ехал пьяным. В этом случае он будет нести ответственность «на общих основаниях».
В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Госдумы, отмечается, что сотрудники СК наряду с сотрудниками прокуратуры и судьями являются участниками уголовного судопроизводства и нередко рассматривают дела в отношении сотрудников правоохранительных органов. Таким образом при нынешней системе привлечения следователей к ответственности за нарушение ПДД они оказываются «не обеспечены в достаточной степени гарантиями профессиональной независимости».
Следственный комитет существует в России с 2007 года. Его сотрудники занимаются, в частности, расследованием убийств, похищений людей, налоговых преступлений, преступлений, совершенные лицами с особым правовым статусом.