Набрал продуктов для праздника и понес их мимо кассы

«До новогодних праздников осталось меньше двух месяцев. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность. Крупные торговые центры — одно из излюбленных мест карманных воришек. Следите за собственными кошельками и сумками, не демонстрируйте денежные суммы, не храните код доступа рядом с карточкой и тем более не записывайте его на самой карточке. Соблюдая элементарные меры безопасности, вы не только сохраните свое имущество, но и с хорошим настроением успеете, не торопясь, подготовиться праздникам», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.