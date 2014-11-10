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Набрал продуктов для праздника и понес их мимо кассы

10 ноября 2014, 12:20
В Тюмени безработный мужчина придумал, как накрыть праздничный стол в честь дня рождения и не заплатить при этом ни копейки: он просто попытался пронести продукты мимо кассы в магазине. Вора остановили охранники.
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Тюмень

В Тюмени безработный мужчина придумал, как накрыть праздничный стол в честь дня рождения и не заплатить при этом ни копейки: он просто попытался пронести продукты мимо кассы в магазине. Вора остановили охранники.

Этот случай произошел вечером 7 ноября в гипермаркете «Ашан». 52-летний житель поселка Дербыши, готовясь к празднованию собственного дня рождения, набрал продуктов на сумму более двух тысяч рублей и попытался с товаром пройти мимо кассы. Мужчина был задержан сотрудниками частного охранного предприятия

Еще одна кража произошла 8 ноября в торговом центре «Магнит» по улице Одесской. 26-летняя безработная тюменка попыталась похитить куртку стоимостью около 1,5 тысяч рублей. Девушка была задержана участковым уполномоченным полиции. В настоящее время в отношении обоих воришек возбуждены уголовные дела, до суда они отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, что жители Тюмени постоянно проверяют бдительность сотрудников ЧОП и полиции: кражи из магазинов и торговых центров происходят каждую неделю. Так, в праздничные выходные в одном из гипермаркетов города произошло аж восемь краж. Осторожность следует соблюдать и покупателям.

«До новогодних праздников осталось меньше двух месяцев. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность. Крупные торговые центры — одно из излюбленных мест карманных воришек. Следите за собственными кошельками и сумками, не демонстрируйте денежные суммы, не храните код доступа рядом с карточкой и тем более не записывайте его на самой карточке. Соблюдая элементарные меры безопасности, вы не только сохраните свое имущество, но и с хорошим настроением успеете, не торопясь, подготовиться праздникам», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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