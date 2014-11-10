Исполнительница шансона Рада Рай споет для тюменцев

Певица Рада Рай выступит на сцене ДК «Железнодорожник» 13 ноября. Слушателям она известна по таким хитам, как «Калина» и «Душа», которые активно ротировались на радио «Шансон».
Творчество певицы — примесь русского фольклора, индийских и цыганских мотивов, а также современной лирики, которая будет понятно каждому человеку вне зависимости от возраста, пока и социального положения.
Известность пришла к Раде после исполнения народной песни «Калина» («При долине куст калины, в речке тихая вода…«). Запись песни принес в продюсерскую компанию «Союз Продакшн» Игорь Слуцкий, известный поэт и композитор.
Это была всего лишь «черновая» фонограмма, предназначенная для демонстрации музыкального материала, так называемое демо. Тем не менее, песня понравилась, и Рада Рай начала работу над ее исполнением с известным музыкантом и аранжировщиком Олегом Ураковым, ставшим ее продюсером. Вскоре народные песни «Калина» («При долине куст калины…«) и «Душа» («Ты душа моя косолапая…«) стали известны радиослушателям радио «Шансон».
Рада Рай «ворвалась» в мир российского шансона проникновенным исполнением, искренностью и полной самоотдачей, горделивой пластикой, красивыми нарядами. Она заворожила, очаровала многих и многих зрителей.
Услышать лучшие песни Рады Рай, а также ее новые произведения можно будет в Тюмени в четверг, 13 ноября. Справки по телефонам: 611–299, 52-39-65.