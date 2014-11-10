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Исполнительница шансона Рада Рай споет для тюменцев

10 ноября 2014, 17:45
Певица Рада Рай выступит на сцене ДК «Железнодорожник» 13 ноября. Слушателям она известна по таким хитам, как «Калина» и «Душа», которые активно ротировались на радио «Шансон».
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Тюмень

Певица Рада Рай выступит на сцене ДК «Железнодорожник» 13 ноября. Слушателям она известна по таким хитам, как «Калина» и «Душа», которые активно ротировались на радио «Шансон».

Творчество певицы — примесь русского фольклора, индийских и цыганских мотивов, а также современной лирики, которая будет понятно каждому человеку вне зависимости от возраста, пока и социального положения.

Известность пришла к Раде после исполнения народной песни «Калина» («При долине куст калины, в речке тихая вода…«). Запись песни принес в продюсерскую компанию «Союз Продакшн» Игорь Слуцкий, известный поэт и композитор.

Это была всего лишь «черновая» фонограмма, предназначенная для демонстрации музыкального материала, так называемое демо. Тем не менее, песня понравилась, и Рада Рай начала работу над ее исполнением с известным музыкантом и аранжировщиком Олегом Ураковым, ставшим ее продюсером. Вскоре народные песни «Калина» («При долине куст калины…«) и «Душа» («Ты душа моя косолапая…«) стали известны радиослушателям радио «Шансон».

Рада Рай «ворвалась» в мир российского шансона проникновенным исполнением, искренностью и полной самоотдачей, горделивой пластикой, красивыми нарядами. Она заворожила, очаровала многих и многих зрителей.

Услышать лучшие песни Рады Рай, а также ее новые произведения можно будет в Тюмени в четверг, 13 ноября. Справки по телефонам: 611–299, 52-39-65.

#Новости#Музыка#Концерты#Шансон#Тюмень#Ирина#Культура
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