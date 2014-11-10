Исполнительница шансона Рада Рай споет для тюменцев

Это была всего лишь «черновая» фонограмма, предназначенная для демонстрации музыкального материала, так называемое демо. Тем не менее, песня понравилась, и Рада Рай начала работу над ее исполнением с известным музыкантом и аранжировщиком Олегом Ураковым, ставшим ее продюсером. Вскоре народные песни «Калина» («При долине куст калины…«) и «Душа» («Ты душа моя косолапая…«) стали известны радиослушателям радио «Шансон».