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За получение взятки в 23 тысячи инспектор ДПС заплатит 100 тысяч

8 ноября 2014, 12:15
Калининский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего Александра Комиссарова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
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Тюмень

Калининский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего Александра Комиссарова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как установило следствие, утром 14 июля с.г. инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области Комиссаров на ул. Интернациональной в Тюмени остановил автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого была молодая женщина. Выяснилось, что она находилась в состоянии опьянения.

Инспектор разъяснил водителю, что ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до 2 лет. Но за взятку в 23 тысячи рублей возможно избежать наказания.

Женщина согласилась и положила в бардачок патрульной машины 5 тысяч рублей, пообещав привезти остальную сумму чуть позже. По дороге она по телефону проконсультировалась со своим знакомым, который работал в службе собственной безопасности УМВД России по Тюменской области, и обратилась в правоохранительные органы.

В отношении мздоимца было возбуждено уголовное дело, его уволили из органов внутренних дел. Суд назначил Комиссарову штраф в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах внутренних дел сроком на 2 года, сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.

Фото: http://wikidigger.ru

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