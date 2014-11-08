За получение взятки в 23 тысячи инспектор ДПС заплатит 100 тысяч

Женщина согласилась и положила в бардачок патрульной машины 5 тысяч рублей, пообещав привезти остальную сумму чуть позже. По дороге она по телефону проконсультировалась со своим знакомым, который работал в службе собственной безопасности УМВД России по Тюменской области, и обратилась в правоохранительные органы.