Верховный Суд РФ утвердил приговор убийце двух тюменок

Как ранее сообщалось, 21 сентября 2013 г. пропала без вести 29-летняя тюменка Олеся Зверева. Кармушаков входил в круг ее знакомых и был допрошен в качестве свидетеля. В ходе допроса 1 октября он сознался в убийстве Олеси, написав явку с повинной.
Как установлено расследованием, вечером 20 сентября Кармушаков пришел в гости к своему другу, который проживал с Олесей, чтобы помыться и постирать свои вещи, т. к. он жил в шиномонтажной мастерской по ул. 50 лет Октября, а там условий для этого не было.
Друг в тот вечер со знакомыми «обмывал» покупку мотоцикла и Кармушаков к ним присоединился. Постепенно гости разошлись, остались хозяева квартиры и двое их знакомых. Одним из них был Марат. Олеся легла спать — утром ей нужно было идти на работу, а мужчины пошли выпивать в мастерскую к Кармушакову.
Через некоторое время, когда сожитель Олеси уснул, Кармушаков вытащил у него ключ и пошел к Олесе, которая одна находилась в квартире. Ему захотелось интимных отношений, однако девушка его отвергла и пошла в шиномонтажную мастерскую, чтобы рассказать своему сожителю о недостойном поведении Кармушакова.
Возник конфликт, и Марат задушил Олесю. Тело он спрятал под картонками, а спустя сутки закопал на пустыре возле мастерской.
В ходе расследования Кармушаков сознался еще в одном преступлении. В феврале 2010 г. он в шиномонтажке удушил 25-летнюю женщину, с которой у него были близкие отношения. Ему не понравилось, что женщина расплатилась с подвозившим ее таксистом интимом, а потом полезла целоваться к нему самому. Труп женщины злодей закопал на пустыре возле мастерской.
В октябре 2013 г. в ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием Кармушакова, были обнаружены скелетированные останки погибшей.
Суд назначил Кармушакову 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор в Верховный Суд РФ, который 6 ноября 2014 г. отклонил его жалобу за необоснованностью, а приговор областного суда оставил без изменения, сообщает прокуратура Тюменской области.
Фото: http://newsme.com.ua