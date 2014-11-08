Верховный Суд РФ утвердил приговор убийце двух тюменок

В ходе расследования Кармушаков сознался еще в одном преступлении. В феврале 2010 г. он в шиномонтажке удушил 25-летнюю женщину, с которой у него были близкие отношения. Ему не понравилось, что женщина расплатилась с подвозившим ее таксистом интимом, а потом полезла целоваться к нему самому. Труп женщины злодей закопал на пустыре возле мастерской.