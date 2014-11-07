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С 15 ноября в России вступают в силу новые ПДД

7 ноября 2014, 15:56
С 15 ноября в России начинают действовать правила дорожного движения, ужесточающие ответственность водителей за различные нарушения.

Так в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в статье 11.23 добавилась ответственность за выпуск транспортного средства без тахографа, а в статье 12.1 изменили примечание. Теперь водители мопедов будут нести такую же ответственность как водители других транспортных средств.

В статье 12.3 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД) исключили ответственность за отсутствие лицензионной карточки. В статье 12.9 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) добавили ответственность за остановку или стоянку на расстоянии менее 15 метров от знака 5.18 «Место стоянки легковых такси».

В статье 20.25 (Уклонение от исполнения административного наказания) добавлено новое примечание. Теперь за неуплату штрафа вовремя, если штраф за нарушение ПДД и зафиксирован автоматическим средством фиксации, не арестуют. В некоторые статьи (досмотр, освидетельствование, эвакуация и т.п.) внесены изменения. Вместо понятых теперь может применяться видеозапись.

В статью 27.13 внесены изменения. Исключено такое понятие как «запрещение эксплуатации», то есть номера больше не будут снимать за многие нарушения (нормы CO и CH не соответствуют, шумный выхлоп, отсутствие техосмотра у тех, у кого должен быть, незаконная установка специальных звуковых и световых устройств, фонаря такси, неисправны рулевое управление (и)или тормозная система, отсутствие ОСАГО или управление не вписанным водителем и т.п.).

Изменения коснулись выдачи водительского удостоверения после лишения. Теперь для получения водительского нужно сначала оплатить штрафы за нарушения ПДД.

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