С 15 ноября в России вступают в силу новые ПДД

В статью 27.13 внесены изменения. Исключено такое понятие как «запрещение эксплуатации», то есть номера больше не будут снимать за многие нарушения (нормы CO и CH не соответствуют, шумный выхлоп, отсутствие техосмотра у тех, у кого должен быть, незаконная установка специальных звуковых и световых устройств, фонаря такси, неисправны рулевое управление (и)или тормозная система, отсутствие ОСАГО или управление не вписанным водителем и т.п.).