Хозяин гаража, где произошел взрыв, ответит за гибель собутыльников

Прибывшие на место пожарные вскоре локализовали возгорание. При обследовании гаража был обнаружен один погибший и один живой человек, который находился в глубокой яме. Когда трое спасателей стали его доставать, обрушилось перекрытие. Сотрудники служб спасения стали поднимать плиту, на это ушло время. Находившийся в яме мужчина погиб от острого отравления продуктами горения.