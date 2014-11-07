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Хозяин гаража, где произошел взрыв, ответит за гибель собутыльников

7 ноября 2014, 12:44
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего Геннадия Текучева — хозяина гаража на улице Широтной, где в январе произошли взрыв и пожар, в результате которых погибли два человека. Тюменец обвиняется по ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 31 января 2014 года Текучев, находясь с друзьями в своем гараже, решил отогреть газовое оборудование на личном автомобиле Great Wall.

«Он поставил электрическую лампу под газовый баллон и за разговорами, распитием спиртных напитков с приятелями забыл о ней. Газовый баллон не менее часа подвергался нагреванию. Это повлекло чрезмерное расширение газа и разгерметизацию баллона. Газовоздушная смесь заполнила помещение и воспламенилась от электрической лампы и находившейся в гараже печи. Возник пожар», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Текучев и двое его приятелей смогли покинуть горящее помещение. Получив тяжкие телесные повреждения, они остались живы.

Прибывшие на место пожарные вскоре локализовали возгорание. При обследовании гаража был обнаружен один погибший и один живой человек, который находился в глубокой яме. Когда трое спасателей стали его доставать, обрушилось перекрытие. Сотрудники служб спасения стали поднимать плиту, на это ушло время. Находившийся в яме мужчина погиб от острого отравления продуктами горения.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

Видео Евгения Котова

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