Хозяин гаража, где произошел взрыв, ответит за гибель собутыльников

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 31 января 2014 года Текучев, находясь с друзьями в своем гараже, решил отогреть газовое оборудование на личном автомобиле Great Wall.
«Он поставил электрическую лампу под газовый баллон и за разговорами, распитием спиртных напитков с приятелями забыл о ней. Газовый баллон не менее часа подвергался нагреванию. Это повлекло чрезмерное расширение газа и разгерметизацию баллона. Газовоздушная смесь заполнила помещение и воспламенилась от электрической лампы и находившейся в гараже печи. Возник пожар», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Текучев и двое его приятелей смогли покинуть горящее помещение. Получив тяжкие телесные повреждения, они остались живы.
Прибывшие на место пожарные вскоре локализовали возгорание. При обследовании гаража был обнаружен один погибший и один живой человек, который находился в глубокой яме. Когда трое спасателей стали его доставать, обрушилось перекрытие. Сотрудники служб спасения стали поднимать плиту, на это ушло время. Находившийся в яме мужчина погиб от острого отравления продуктами горения.
Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.
Видео Евгения Котова