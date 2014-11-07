Архитектурно-дизайнерский фестиваль открывается в Тюмени

7 ноября в 14:30 в музее ИЗО (Орджоникидзе, 47) состоится открытие выставки-конкурса дизайнерских проектов, а также персональной выставки Елены Улькиной, которая работает в уникальной ручной технике «инкрустация по драпу» и имеет последователей.
Выставка-конкурс дизайнерских проектов проводится в пяти направлениях: «Средовой дизайн», «Индустриальный дизайн», «Коммуникативный дизайн», «Мультимедийный дизайн», «Живопись и графика». Главная награда фестиваля — Гран-при «Стеклянный куб». В конкурсе участвуют студенты, преподаватели, дизайнеры, творческие организации и бюро, мастерские, студии, проектные и производственные организации, занимающиеся проектированием, производством и реализацией дизайнерской продукции, сообщает пресс-служба музейного комплекса им. И. Я. Словцова.
В одном из залов третьего этажа Музея изобразительных искусств представлена персональная выставка Елены Улькиной «Художник и проектирование». Елена Улькина — член Союза дизайнеров России, дизайнер, график. Работала в дизайнерском бюро на Камском автомобильном заводе («КамАЗ») и Новгородском радиоэлектронном объединении «Волна».
В малом зале Тюменского драматического театра состоится конкурс моделей одежды. В этом году ожидаются участники из Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Шадринска. Начало в 16:30. Нам представят концептуальный спектакль студенческого сайта мод «Образ» «Пятое отражение».
8 и 9 ноября в Институте архитектуры, дизайна и визуальных искусств (ул. Карская, 38) будут работать творческие лаборатории. Все они объединены темой «Инновационные тенденции в российском и мировом дизайне», подразделяются по направлениям: «Дизайн костюма», «Анимация», «Коммуникативная среда», «Мультимедийные технологии».
Среди лекторов творческих лабораторий профессор кафедры «Индустриальный дизайн» УралГАХА Виктор Брагин, доцент кафедры «Дизайн костюма» ОГИС Эмма Васильева, известные режиссёры мультипликации Иван Максимов и Наталья Березовая, художник и дизайнер книги, автор колонки об искусстве книги на интернет-портале «Как» Елена Герчук, доктор наук, специалист по мультимедийным технологиям Илья Елинер и другие выдающиеся деятели дизайна и искусств России, сообщает Тюменское отделения союза дизайнеров России.
Более подробно с программой фестиваля можно познакомиться на сайте Тюменского отделения союза дизайнеров России http://art-design.tyumen.ru/