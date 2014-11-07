Архитектурно-дизайнерский фестиваль открывается в Тюмени

Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна и искусств открывается в Тюмени сегодня. Его программа разнообразна: здесь и выставки, и конкурс, и творческие лаборатории, и выступление театра мод со спектаклем.

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